Az orosz medve beindította a fegyverkezési versenyt

Vlagyimir Putyin ukrajnai háborúja igazolja, hogy a magyar kormány – vállalva a társadalmi és politikai kockázatokat – jó döntést hozott 2014-ben a Zrínyi 2026 haderőreform elindításával – jelentette ki a Karc FM reggeli hírműsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

Kaiser Ferenc katonai szakértő emlékeztetett: a rendszerváltást követően fokozatosan épült le a védelmi képesség, ami a délszláv háború elmúltával a szocialista-szabaddemokrata kormányok idején gyorsult fel. A Magyar Honvédség modernizálásához pluszmotivációt jelentett – a NATO-vállaláson és -kötelezettségen túl – a Krím félsziget orosz annektálása.

Kiemelte:

Az orosz–ukrán háború egyébként nem csak az európai NATO-tagországokat ébresztette rá arra, hogy milyen jelentőséggel bír saját védelmi képességeinek naprakészen tartása, de Moszkvának és a vele szövetséges, így orosz technikát használó vagy adaptáló Kínának és Indiának is üzenetértékű.

Kaiser Ferenc szerint a most Ukrajnában harcoló felek veszteséglistájából kitűnik, hogy az ukrán haderő által használt nyugati eszközök pontosságban és hatékonyságban is felülmúlják az orosz fegyvereket. Ez nemcsak Moszkvát sarkallja majd haderejének és hadi eszközeinek a fejlesztésére, hanem Indiát és Kínát is, amelyek az elmúlt évtizedekben jelentős pénzeket költöttek orosz haditechnika beszerzésére és az orosz gyártási technológia átvételére.