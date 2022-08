Egy modellel is „összegabalyodott” a buliban a finn miniszterelnök

Csak lassan csöpögteti a miniszterelnökről birtokába jutott kompromittáló információkat a Sieska (A hét) című finn bulvármagazin. Legutóbb egy olyan felvételt tettek közzé Sanna Marinról, amelyen Sabina Sarka ismert finn modellel és médiaszemélyiséggel „összegabalyodva”, lábát annak lábai közé dugva lejt heves táncot egy helsinki éjszakai klubban.

Ugyanerről a modellről egy olyan kép is felkerült az internetre, amleyen egy másik nővel csókolózik félmeztelenül, miközben egyikük kezével takarja fedetlen kebleit, másikuk a konferenciák alkalmával használt „Finland” táblával, ráadásul a felvétel a miniszterelnöki rezidencián készült. Sanna Marin nem azzal védekezett, hogy barátai akkor csinálhatták a képet, mikor ő az illemhelyre engedte be őket egy parti alkalmával, de azt legalább elismerte, hogy hibát követtek el.

Átmulatott éjszakák

És ki tudja, mit tartogatnak még? Múlt héten először egy olyan felvételt tettek közzé, amelyen a 36 esztendős kormányfő egy házi partin a barátaival önfeledten bulizik: vadul táncolnak, énekelnek. Ezután jött a második felvétel a már említett fővárosi bárban, ahol azt kapták lencsevégre, ahogy Olavi Uusivirta népszerű finn zenészhez simulva táncol, és a kamera mintha azt is rögzítené, ahogy az énekes belepuszil a táncpartnere nyakába. Olavi Uusivirta később a közösségi médiában igyekezett leszögezni, hogy csak barátok a miniszterelnökkel, és semmi nem történt köztük, ahogyan azt is tagadták, hogy tényleg puszit adott volna, a jelenet mindenesetre önmagában félreérthető.

Különösen annak fényében, hogy a Sieskának szemtanúk arról nyilatkoztak, Sanna Marin más férfiakkal is táncolt, illetve néhánynak az ölébe ült, miközben két éve házasságban él férjével, akivel egy négyéves közös kislányuk is van.

A finn lap kiderítette azt is, hogy korántsem egyszeri esetről volt szó: a miniszterelnök kilenc nap alatt négyszer vetette bele magát az éjszakába, igaz, mindig csak hétvégéken. Ráadásul múlt év decemberében is azért kényszerült magyarázkodásra, mert nem vitte magával egy buliba a telefonját, így nem olvasta a figyelmeztető üzenetet, hogy a kabinet egyik tagja koronavírusos lett, és lehetőleg kerülje a társaságot.

Finnországot nem rázta meg

– Miért ne érezhetné jól magát egy politikus is? – legyintettek sokan a videókra, és maga a miniszterelnök is azzal védekezett, hogy joga van a magánélethez. Állítja, semmi törvénytelent nem követett el, soha életében nem fogyasztott kábítószert, aminek bizonyítására drogtesztet is csináltatott, negatív eredménnyel.