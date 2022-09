Afrikai éhezőkön kísérletezik az Egyesült Királyság

Amióta az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2021 júniusában három rovart emberi fogyasztásra alkalmasnak nyilvánított, egyre több szervezet és médium kezdte el propagálni, hogy milyen előnyei lennének, ha hús helyett rovaralapú étrendet követnének az európai polgárok. A rovarevés támogatását az Európai Unió annyira komolyan vette, hogy szorosan együttműködik a The International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF) nonprofit szervezettel is, amely a rovartermesztési ágazat érdekeit képviseli az uniós politikai döntéshozók, az európai érdekelt felek és a polgárok felé. Saját bevallásuk szerint

a fő küldetés, hogy az európai intézményekkel folytatott folyamatos párbeszéd révén elősegítse a rovarok szélesebb körű felhasználását, mint alternatív és új, az emberi fogyasztásra és az állati takarmányozásra alkalmas fehérjeforrást.

