Ravatalánál vehetnek végső búcsút uralkodójuktól a britek

II. Erzsébet brit királynő csendesen, családja körében hunyt el csütörtökön nyári rezidenciáján, a Balmoral-kastélyban. Koporsóját a következő napokban szállítják el Skóciából a Buckingham-palotába, ahonnan a londoni parlament, a Westminster-palota legősibb épületébe viszik.

A királynőnek a Westminster-csarnokba kihelyezett ravatalához az előzetes tervek szerint négy napon keresztül járulhatnak a brit állampolgárok, hogy búcsút vegyenek szeretett uralkodójuktól.

A királyi család tagjai közül legutóbb az anyakirályné, II. Erzsébet édesanyjának ravatala állt a csarnokban 2002-ben, ekkor több mint kétszázezren gyűltek össze, hogy leróják tiszteletüket.

II. Erzsébet koporsóját a királyi zászló fedi majd, amelyre ráhelyezik a koronát, a jogart és az országalmát is, a koronázási ceremónia jelvényeit. A ravatalt a királyi ház szolgálatában álló egységek katonái őrzik majd.

A királynő temetését a következő két héten belül a Westminster apátságban tartják, a pontos napot a Buckhingam-palota erősíti meg.

Az apátság az az ikonikus helyszín, ahol az Egyesült Királyság uralkodóit megkoronázzák, így 1953-ban itt volt II. Erzsébet királynő koronázási ceremóniája is, illetve ebben a templomban kötött házasságot Fülöp herceggel 1947-ben. A XVIII. század óta nem volt példa ugyanakkor arra, hogy a gótikus épületben tartsák meg egy uralkodó gyászszertartását.

Fülöp herceg kíséretében integet a tömegnek II. Erzsébet királynő 1953. június 2-án, miután megkoronázták a londoni Westminster apátságban. Fotó: AFP

A temetésre a világ számos pontjáról érkeznek majd állam- és kormányfők, akik a királyi család tagjaival együtt vehetnek búcsút az Egyesült Királyság leghosszabb ideig regnáló uralkodójától. II. Erzsébetet várhatóan David Hoyle westminsteri prépost és Justin Welby canterbury érsek temeti el.

A szertartást követően a koporsót gyalogos menettel kísérik a londoni Wellington-diadalívhez, ahonnan halottaskocsi szállítja majd Windsorba.

II. Erzsébetet itt, az angliai vidéki rezidencia Szent György-kápolnájában helyezik majd örök nyugalomra.

A Szent György-kápolnát a királyi család tagjai rendszeresen választják esküvők, keresztelők és temetések helyszínéül is. Itt nyugszik II. Erzsébet édesapja, VI. György király és a királynő tavaly áprilisban elhunyt férje, Fülöp herceg is – számolt be róla a BBC brit közszolgálati média.