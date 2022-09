Novák Katalin is elkísérte utolsó útjára II. Erzsébetet

„Elkísértük utolsó útjára II. Erzsébet királynőt. Egy olyan vezetőt gyászol most a világ, aki egész életét nemzete szolgálatába állította. Egy olyan vezető távozott közülünk, aki számára keresztény hite mindennapi megélt valóság volt. Egy olyan vezető, aki higgadt, megfontolt, bölcs, méltóságteljes tudott maradni a legnehezebb helyzetekben is. Valaki, aki tudta, mekkora kincs a béke. Mi, magyarok, hálásak vagyunk neki azért is, mert értett bennünket, elfogadta és tisztelte a nemzetek különböző történelmi, földrajzi, kulturális sajátosságait. A világ vezetői most, utolsó útjára kísérve, még egyszer fejet hajtottak Erzsébet királynő előtt. Igyekszünk méltók maradni örökségéhez. Isten nyugosztalja! – írta Novák Katalin köztársasági elnök Facebook-oldalán II. Erzsébettől búcsúzva.

A magyar államfő tegnap a a Westminster Hallban felállított ravatalnál is tiszteletét tette. „Megindító volt együtt lenni a királynőtől szeretettel búcsúzó emberekkel II. Erzsébet koporsójánál” – írta akkor.

Borítókép: Novák Katalin és férje Londonban (Fotó: Facebook)