Az igazság órája: Két politikus gondol valamit Európáról, Orbán és Macron

„Az nem fog sokáig menni, hogy a hazai piaci árhoz képest négyszeres áron adjátok nekünk a gázt. A barátság nem ezt jelenti” – idézte Emmanuel Macron francia elnök kifakadását a műsorvezető. Farkas Vajk szerint Európában két politikai egyéniség van, aki gondol valamit a kontinens jövőjéről, az egyik Orbán Viktor magyar miniszterelnök, és a vele politikailag szembenálló Emmanuel Macron.

Európa legnagyobb gondja jelenleg az, hogy elszálltak az energiaárak, és ez mindent megdrágít, ez emberek életét teszi tönkre, mert a fizetése mindenkinek egyre kevesebbet ér, mert száguld az infláció, és ezt megérzi a gazdaság is

– fogalmazott Farkas Vajk.

A vesztesek mellett Farkas felsorolta a nyerteseket, mint az energiakereskedők és az energiaexportőr államok is, mint az Arab-öböl országai, amelyek Norvégia és az Egyesült Államok mellett óriási extraprofitot zsebelnek be jelenleg. Szikra Levente két dolgot emelt ki Macron nyilatkozatából. Szerinte a francia elnök Európa-politikájának régóta része a korábbi francia elnökök által is vallott „stratégiai szuverenitás”, amely arról szól, hogy az Európai Unió maga legyen függetlenebb és szuverénebb, és ez annyiban feleltethető meg a magyar elképzeléseknek, hogy nem szabad függni egy külső hatalomtól, tehát az Egyesült Államoktól sem.

Vagyis a magyar álláspont nem azonosul a minél erősebb központi európai hatalom létrehozásának igényével, de azzal azonosul, hogy Európa legyen önálló tényező, legalább gazdasági értelemben és katonailag is, hiszen a magyar miniszterelnök nem véletlenül utalt rá többször is, hogy a közös európai haderő nem ördögtől való

– fogalmazott Szikra Levente.

Az elemző szerint a macroni nyilatkozat azonban egyfajta beismerés is, annak beismerése, hogy álságos a szankciókkal kapcsolatban energiafüggetlenségre hivatkozni, mert jelenleg az egyik függőséget – az oroszt – éppen egy másik – amerikai – függőségre cseréli le Európa.

Az október 19-i adást itt hallgathatják meg:

Borítókép: Orbán Viktor és Emmanuel Macron az Európai Unió állam- és kormányfőinek informális találkozóján Prágában 2022. október 7-én (Fotó: MTI/Fischer Zoltán)