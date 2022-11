Lapozó: Putyin szerint elkerülhetetlen volt a háború

Ferenc pápa a legjobbakat kívánta a Giorgia Meloni vezette új kormánynak

A katolikus egyházfő a Rómába visszatérő repülőútja során válaszolt az újságírók kérdéseire. „Minden párt kötelessége, hogy az ország jóllétét szolgálja” – hangsúlyozta. Hozzátette: „Felmerül a kérdés, helyes dolog-e, hogy a századforduló óta húsz kormány követte egymást Olaszországban. Legyen már vége az ehhez hasonló tréfáknak!” – üzente a pápa. Az aktuálpolitikai kérdések között az Olaszországra nehezedő migrációs krízis kezelésére is kitérnek az újságírók.

A pápa szerint elengedhetetlenül fontos misszió az emberi életek megmentése a tengeren.

Emlékeztet, hogy az elmúlt években a Földközi-tenger a legnagyobb tömegsírrá vált. Kitért arra is, hogy Olaszország egyedül tehetetlen a kérdésben, európai megegyezésre és felelőségvállalásra van szükség. Az ellenzék soraiban maradt pártokhoz fordulva azt kérte, kritikus szellemben, de segítsék a kormány munkáját, nem lehet minden nézetkülönbség alkalmával kormányt buktatni. Giorgia Meloni kormányfő megköszönte Ferenc pápa szavait, melyekkel az európai és nemzetközi együttműködés szükségességére hívta fel a figyelmet.

Forrás: agi.it

Az ukrán sajtó robbanásról számolt be Odesszában

Robbanás történt Odesszában vasárnap este, részleteket egyelőre nem árultak el az incidensről, és nem jelentettek be légiriadót sem Odesszában és a régióban. Ezt megelőzően az ukrán sajtó arról számolt be, hogy az odesszai II. Katalin-emlékművet most készítik elő a leszereléshez. A szobrot fekete fóliával borították be. A helyszínen jelenleg az előkészítő munkálatok folynak. A „város alapítójának” emlékművét máshová, ismeretlen helyre akarják áthelyezni.

Az emlékmű áthelyezése egyértelmű vandalizmus, ami okot adhatott a robbanásra.

Korábban légiriadót jelentettek be Ukrajna Poltava, Cserkaszi és Kirovohrad megyékben is. Szintén korábban, november 5-én az ukrán Nyikolajev városában két robbanásról számoltak be az ukrán hatóságok.

Forrás: gazeta.ru