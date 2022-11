Népszavazást kezdeményez a migráció leállításáról a spanyol Vox

Egész Spanyolországot felemészti az illegális migráció miatti bizonytalanság – közölte Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox alelnöke egy ceutai rendezvényen. A párt vezetőjével, Santiago Abascallal úgy döntöttek, hogy népszavazást kezdeményeznek. Arra kíváncsiak, hogy a spanyol állampolgárok mit gondolnak a kontrollálatlan és szabálytalan migrációról, illetve milyen bevándorlás-ellenőrzési modell bevezetését várják el a kormánytól.

Buxadé szerint itt az ideje, hogy maguk a spanyolok foglaljanak állást ebben a kérdésben, jelenleg ugyanis egy egyoldalú döntés mentén zajlik az elsősorban afrikai származású emberek illegális beáramlása az országba.

Közölte, hogy a szocialista elit „egyértelműen letette a voksát a tömeges, törvénytelen és ellenőrizetlen bevándorlás mellett”. Beszélt arról is, hogy pártja módosítaná a polgári törvénykönyvet, és megakadályozná, hogy olyan emberek kapjanak állampolgárságot, akik nem alkalmazkodnak a spanyol értékrendhez, sőt egyáltalán nem hajlandóak feladni saját életmódjukat és kultúrájukat.

A Vox európai parlamenti képviselője aggasztónak tartja, hogy minden Európába vezető illegális bevándorlási útvonal nyitva van „Ciprustól a Kanári-szigetekig”.

Szerinte ennek csak az erőszak, a bizonytalanság és egyre több bűncselekmény lehet az eredménye, mint ahogy látni is több európai város, Stockholm, Párizs, Madrid és Ceuta utcáin is. Kiemelte, hogy csak az elmúlt néhány napban fiatalokat késeltek meg migránsok Tarragonában és Sevillában, de verekedések törtek ki Valenciában és a madridi Lavapiésben is. Szerinte ha a kormánynak nem sikerül integrálnia a bevándorlókat, akkor egyre több ilyen típusú eseménnyel kell számolni.

A ceutai rendezvényre több svéd, lengyel, francia és olasz politikus is meghívást kapott, hogy a saját bőrükön tapasztalják meg az illegális migráció valóságát.

Az autonóm városba 2021-ben több mint hétszáz afrikai érkezett papírok nélkül, ez majdnem duplája a 2020-as adatnak. A statisztikában nem említik azt a több mint tízezer embert, akik tavaly májusban rohamozták meg a ceutai határkerítést.

Bár többségüket kitoloncolták, több száz kiskorú ellátásáról azóta is a városnak kell erőn felül gondoskodnia.