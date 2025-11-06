Rendkívüli

Kertész BorókaHosszú KatinkaEgerszegi Krisztinapillangó

Szenzációs siker, 15 éves magyar bajnoknő Hosszú Katinka ellentmondásos versenyszámában

Váratlan meglepetést hozott a női 200 méteres pillangóúszás döntője a Debrecenben zajló rövid pályás úszóbajnokságon. A 15 éves Kertész Boróka elképesztő hajrával, új korosztályos országos rekorddal (2:08,17) győzött azon a távon, amelyen Hosszú Katinka és Egerszegi Krisztina is szép sikereket ért el, igaz, előbbi két olimpián is éppen a 200 pillangóval borzolta a kedélyeket. Kertész Boróka egyben teljesítette az Európa-bajnoki kiküldetési szintet is, tehát decemberben indulhat a kontinensviadalon.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 20:03
Kertész Boróka útban a győzelem felé Fotó: Derencsényi István/MÚSZ
A Jövő SC mindössze tizenöt éves úszója, Kertész Boróka a magyar rövid pályás bajnokság egyik legnagyobb meglepetését okozta. A 200 méteres pillangó döntőjében rendkívüli hajrával győzött, 2:08,17-es idővel új korosztályos országos rekordot úszva. Ezzel a teljesítménnyel a fiatal úszónő teljesítette az Európa-bajnoki induláshoz szükséges kiküldetési szintet (2:08,48), így tagja lesz a magyar válogatottnak. Ha így fejlődik, akár Hosszú Katinka örökébe léphet ezen a távon.

Kertész Boróka 15 évesen lett bajnok a 200 méteres pillangóúszásban. Hosszú Katinka e számban a sikerek mellett kételyeket is ébresztett
Kertész Boróka 15 évesen lett bajnok a 200 méteres pillangóúszásban. Hosszú Katinka e számban a sikerek mellett kételyeket is ébresztett Fotó: Derencsényi István/MÚSZ


Kertész Boróka a verseny után meghatottan nyilatkozott, mint elárulta, nagyon meglepődött, edzőjével a 2–6. helyet lőtték be célként.

Kertész Boróka a családjáért és a barátaiért úszott

– Nem hiszem el, hogy sikerült megnyernem, csak az járt a fejemben, hogy a családom és a barátaim is néznek, miattuk tudtam beérni – nyilatkozta az ifjú bajnoknő.

A 200 pillangó – Hosszú Katinka különös öröksége

Noha Hosszú Katinkának a vegyes úszás, Egerszegi Krisztinának pedig a hátúszás volt a legfőbb erőssége, mindketten értek el sikereket a 200 méteres pillangóúszásban is.

Hosszú Katinka ezen a távon már 2009-ben világszínvonalú eredményeket ért el: 2:04,27-es ideja azóta is Európa-rekord. Rövid pályán háromszoros világbajnok volt ezen a távon (2012, 2016, 2018). Egerszegi Krisztina pedig az 1993-as Eb-n győzött 200 pillangón.

Az is emlékezetes, hogy Hosszú Katinka mind a 2016-os riói, mind a 2020-as tokiói olimpián visszalépett a 200 pillangótól, hogy más számokra koncentráljon. A döntés sok vitát váltott ki, hiszen a nevezésével megfosztotta Jakabos Zsuzsát az indulás lehetőségétől.

 

Senánszky rekordja, Betlehem újabb sikere

A debreceni születésű Senánszky Petra 24.11 másodperces idővel nyert 50 méter gyorson, közel két tizedet javított saját, 24.30-as országos csúcsán, ami egyben jelenleg az ötödik az európai rangsorban. A férfiak hasonló távján Szabó Szebasztián győzött Németh Nándor előtt.

Betlehem Dávid a szerdai nyitónapon a világ idei legjobb idejével nyert 1500 gyorson, csütörtökön pedig 400 gyorson sem talált legyőzőre, első helyét senki sem fenyegette.

