Mára csak egyetlen ismeretlen tiszás maradt

Kocsis Máté közösségi oldalán azt írta, az ismeretlen tiszás azért érdemel szobrot, mert az egyetlen, aki valóban ismeretlen, szemben azzal a több mint kétszázezer emberrel, akinek az adatbotrány során nyilvánosságra kerültek a személyes adatai.

Azt is hozzátette, hogy szerinte

a kétszínű pojáca a kiszivárgott beszélgetések alapján már október eleje óta tudta, hogy baj van, és hogy az ukránok elvitték az egész adatbázist, mégsem tettek semmit ellene.

Kocsis Máté úgy fogalmazott, a hülyéje azt hiszi, hogy most néhány interjúval meg nem történtté teheti a történteket, majd ironikusan hozzátette: most sírjunk vagy nevessünk?