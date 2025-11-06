Rendkívüli

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

Kocsis Mátéadatbotrányadatbázis

Mára csak egyetlen ismeretlen tiszás maradt

Kocsis Máté ezen élcelődött egyet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 20:51
Az ismeretlen tiszás Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala
Kocsis Máté közösségi oldalán azt írta, az ismeretlen tiszás azért érdemel szobrot, mert az egyetlen, aki valóban ismeretlen, szemben azzal a több mint kétszázezer emberrel, akinek az adatbotrány során nyilvánosságra kerültek a személyes adatai.

Azt is hozzátette, hogy szerinte 

a kétszínű pojáca a kiszivárgott beszélgetések alapján már október eleje óta tudta, hogy baj van, és hogy az ukránok elvitték az egész adatbázist, mégsem tettek semmit ellene.

Kocsis Máté úgy fogalmazott, a hülyéje azt hiszi, hogy most néhány interjúval meg nem történtté teheti a történteket, majd ironikusan hozzátette: most sírjunk vagy nevessünk?

Borítókép: Az ismeretlen tiszás (Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala) 


