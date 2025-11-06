Pikk Bayerrel és Ambrózyval – A Tisza nem párt, hanem egy kis létszámú bűnszervezet ? + videó

Döbbenetes a történet, ahogyan kirabolták a Louvre egyik szintjét, amit a múzeum vezetősége nem igazán tudott megmagyarázni. Történt mindez fényes nappal, és még a biztonsági kamerák sem működtek. Kollégáink az üggyel kapcsolatban azon élcelődtek, hogy a biztonsági szolgálat nem volt erre felkészülve, mert az állítólagos magyarázat ez volt.

De áteveztek a tengerentúlra, ugyanis most találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. Bayer fel is dobta azonnal a kérdést: vajon kapunk-e felmentést bizonyos szankciók alól és vásárolhatunk-e továbbra is orosz energiát? Kollégáink megvitatták, hogy szerintük igen, mert az uniós szankciókat sokan azért támogatják, mert kimarad például a tranzitdíjból, így a lengyelek is, mert a vezeték nemzetközi vizeken halad át, így nem részesülhetnek belőle. Az amerikai–magyar találkozóval kapcsolatban azt is elmondták, hogy vélhetően több más, nagyon fontos gazdasági kérdésekre is pontot tesznek a felek, valamint a fegyverkezésről is szó eshet.

Visszatértek kis hazánkba, ugyanis folyamatosan szivárognak a Tisza Párt szimpatizánsainak adatai az ukránokhoz. Ami munkatársaink számára megdöbbentő volt, hogy a Tisza Világ applikációt használók listáján több magyar, hivatalban lévő bíró adatai is szerepelnek. Feltették a kérdést, ha bíróság elé kerülnének, és egy, a Tisza Párttal szimpatizáló bíró döntene az ügyükben, akkor vajon kérhetnének-e egy másik bírót helyette? Mindez részletesen kiderül adásunkból, mint ahogy a jelenlegi németországi helyzet, valamint az antifák gyújtogatós akcióiról is vaskos véleményt fogalmazott meg Bayer és Ambrózy.