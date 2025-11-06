Rendkívüli

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

antifaBayerLouvre

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – A Tisza nem párt, hanem egy kis létszámú bűnszervezet ? + videó

Politikailag inkorrekt műsorunkból ma sem maradtak ki a pikírt megjegyzések, így a Louvre kirablásával és a múzeum vezetőségével kapcsolatban sem. Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu újságírója természetesen komolyabb témákat is érintett, így a Trump–Orbán-találkozót és annak pozitív következményeit is szétszálazták. De nem hagyták ki a Tisza Párthoz köthető adatszivárgási botrányt, ahol az érintettek listáján magyar, hivatalban lévő bírók is szerepelnek. Ebből az adásból sem maradt ki Németország és az antifák sem.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 20:07
Döbbenetes a történet, ahogyan kirabolták a Louvre egyik szintjét, amit a múzeum vezetősége nem igazán tudott megmagyarázni. Történt mindez fényes nappal, és még a biztonsági kamerák sem működtek. Kollégáink az üggyel kapcsolatban azon élcelődtek, hogy a biztonsági szolgálat nem volt erre felkészülve, mert az állítólagos magyarázat ez volt.

De áteveztek a tengerentúlra, ugyanis most találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. Bayer fel is dobta azonnal a kérdést: vajon kapunk-e felmentést bizonyos szankciók alól és vásárolhatunk-e továbbra is orosz energiát? Kollégáink megvitatták, hogy szerintük igen, mert az uniós szankciókat sokan azért támogatják, mert kimarad például a tranzitdíjból, így a lengyelek is, mert a vezeték nemzetközi vizeken halad át, így nem részesülhetnek belőle. Az amerikai–magyar találkozóval kapcsolatban azt is elmondták, hogy vélhetően több más, nagyon fontos gazdasági kérdésekre is pontot tesznek a felek, valamint a fegyverkezésről is szó eshet.

Visszatértek kis hazánkba, ugyanis folyamatosan szivárognak a Tisza Párt szimpatizánsainak adatai az ukránokhoz. Ami munkatársaink számára megdöbbentő volt, hogy a Tisza Világ applikációt használók listáján több magyar, hivatalban lévő bíró adatai is szerepelnek. Feltették a kérdést, ha bíróság elé kerülnének, és egy, a Tisza Párttal szimpatizáló bíró döntene az ügyükben, akkor vajon kérhetnének-e egy másik bírót helyette? Mindez részletesen kiderül adásunkból, mint ahogy a jelenlegi németországi helyzet, valamint az antifák gyújtogatós akcióiról is vaskos véleményt fogalmazott meg Bayer és Ambrózy.

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

