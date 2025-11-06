Rendkívüli

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

Meghan Markle nem bírta ki Hollywood nélkül, újra forgat

Meghan Markle ismét visszatér a filmvászonra: egy kis cameo szerepet vállalt a Close Personal Friends című játékfilmben. Az alkotásban Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson és Henry Golding játsszák a főszerepeket, a forgatás jelenleg Los Angeles környékén zajlik.

Meghan Markle Fotó: AFP/ETIENNE LAURENT Forrás: AFP
A filmben Meghan Markle mellett több ismert komikus is feltűnik, köztük az SNL korábbi sztárja, Melissa Villaseñor, valamint Natasia Demetriou, Anna Konkle, Patti Harrison, Jack Shalloo és Dustin Demri-Burns – írja a Variety.com cikke.

Meghan Markle
Meghan Markle ismét filmet forgat. Fotó: AFP/KADIR ILBOGA

Meghan Markle az Amazon legújabb vígjátékában vállalt szerepet

A történet egy „átlagos” párról szól, akik Santa Barbarában találkoznak egy híres párral. Amikor a négy ember barátságot köt, a határok elmosódnak, és kínos helyzetek sora veszi kezdetét. A filmet Jason Orley rendezi, a forgatókönyvet Isaac Aptaker írta egy közösen kidolgozott történet alapján. A produceri munkát Aptaker és Elizabeth Berger jegyzi. A trió korábban együtt dolgozott az Amazon MGM romantikus vígjátékán, az I Want You Back című filmen.

Markle korábban a Suits – Briliáns elmék című sorozatban hét évadon át alakította Rachel Zane-t, emellett szerepelt több filmben is, például a Förtelmes főnökök (Horrible Bosses) és az Emlékezz rám! (Remember Me) című produkciókban. A 2018-as Harry herceggel kötött házassága óta azonban nem vállalt színészi munkát.

Bár több mint hét éve nem forgatott, Meghan és Harry produkciós cége, az Archewell Productions, idén augusztusban megújította elsőbbségi szerződését a Netflixszel. A partnerség keretében Markle producerként jegyzi többek között a Polo és a Live to Lead című dokumentumsorozatokat, valamint saját életmódműsorát, a With Love, Meghant, amelynek második évada a nyáron debütált.

 

Ez egy új fejezet az életemben

– mondta Markle, amikor 36 évesen otthagyta a Suitsot, hogy a sussexi hercegnéként új szerepére összpontosítson. „Büszke vagyok arra, amit a sorozatban elértem, de most eljött az idő, hogy [Harryvel] csapatként dolgozzunk tovább.”

A hercegi pár 2020-ban jelentette be, hogy visszalépnek a királyi család hivatalos feladataitól, és idejüket Santa Barbara és az Egyesült Királyság között osztják meg.

Az Amazon MGM Studios a hírrel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni.

 

