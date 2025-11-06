drámafilmPuskin moziolasz filmfesztiválTabán Art Mozivetítésközönségtalálkozó

Börtönsztorik, Buffalo Bill, rejtélyek és sok szeretet: holnap kezdődik a 23. Olasz filmnapok

Az olasz filmek rajongóinak idén ősszel ismét különleges csemegét kínál a Budapesti Olasz Kultúrintézet és a Cinecittà közös rendezvénye, a 23. MittelCinemaFest – Olasz filmnapok, amely elhozza a kortárs olasz mozi legfrissebb alkotásait. November 7. és 15. között tizenegy díjnyertes, eredeti nyelvű, magyar feliratos film várja a közönséget a Puskin és a Tabán moziban, valamint három alkotás a szegedi Belvárosi moziban is látható lesz. A fesztivál vendégei között több neves rendező és színész mellett a magyar Wrochna Fanni is szerepel, aki az Eleonora Duse című film egyik főszereplője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 16:06
Jelenet az Odakint (Fuori) című filmből Forrás: 23. MittelCinemaFest – Olasz filmnapok
A 23. MittelCinemaFest – Olasz filmnapokat november 7-én este 19 órakor Mario Martone az idei cannes-i versenyprogramban is bemutatott új filmje, az Odakint (Fuori) nyitja. A börtönbe került írónő, Goliarda Sapienza történetét elmesélő dráma az alkotás és önfelfedezés erejéről szól. A szegedi közönség november 12-én láthatja a filmet.

Olasz filmnapok
A 23. Olasz filmnapokon vetítik a Vermiglio – A hegy menyasszonya című filmet is. Fotó: 23. MittelCinemaFest – Olasz filmnapok

Friss alkotásokat láthatunk a 23. Olasz filmnapokon

Másnap, november 8-án Maura Delpero Vermiglio – A hegy menyasszonya című, Ezüst Oroszlánnal díjazott filmjét vetítik. A történet szerint a második világháborúból menekülő katona érkezése forgatja fel egy zárt alpesi közösség életét. A rendező női nézőpontból mesél szerelemről, bizalomról és lelki sebekről. 

Ugyanezen az estén tűzik műsorra az Eleonora Duse című filmet, amely a világhírű olasz színésznő élete végének küzdelmeit mutatja be. A vetítés után a nézők találkozhatnak Wrochna Fannival, aki a díva egyik legfontosabb szerepében látható.

A fesztivál harmadik napján, november 9-én délután a Mosolyvölgy (La valle dei sorrisi) sötét tónusú allegóriája érkezik, Michele Riondinóval a főszerepben. A történetben egy falusi közösség bizarr rituáléja leplezi a bűntudat és a fájdalom kollektív terhét. Este az Elisa című bűnpszichológiai drámát vetítik, Roschdy Zem és Barbara Ronchi alakításában – egy nő történetét, aki tíz éve börtönben él, miközben saját múltjának ködével küzd.

A dokumentumfilm-rajongók megnézhetik A felhők alatt (Sotto le nuvole) című alkotást, amely a Velencei Filmfesztivál zsűrijének különdíját nyerte el.

A november 10-én látható látványos film a Nápolyi-öböl és a Vezúv között játszódik, ahol a föld olykor megremeg. A felszín alatt fekvő romok, a mára már víz alá került római villák, Pompeii és Herculaneum egy valaha létezett jövőről mesélnek, melyet az idő eltemetett. A történelem és a föld alatti emlékek nyomában egy kevésbé ismert Nápoly telik meg élettel.

A hét második felében a humor és az érzelem is hangsúlyt kap: november 11-én a Borúra derű (Come ti muovi, sbagli) című alkotást láthatjuk, amely a szeretetről és arról a vágyunkról szól, hogy sorsunkat másokéval összekössük, annak minden nehézségével és örömével. November 12-én pedig Margherita Spampinato Locarnóban díjazott Édes kincsem (Gioia mia) című filmje kerül vászonra. A filmben Nico a nyarat kénytelen Szicíliában tölteni idős nagynénjénél. Kapcsolatuk kezdetét a modernitás és a múlt, az értelem és a vallás, a rohanó és a lelassult világ közötti összecsapás jellemzi. Lassacskán mégis egy mély kötelék alakul ki közöttük. A vetítés után a közönség személyesen is találkozhat a rendezővel.

A fesztivál záró hétvégéjén a történelmi Fej vagy írás? (Testa o croce?) érkezik Alessandro Borghival a főszerepben.

A film a XX. század elején játszódik, mikor Buffalo Bill Rómába érkezett, hogy vaktöltényes puskákkal és westernelőadásokkal mutassa be az amerikai vidék mítoszát. A vetítés után beszélgetést tartanak a fim egyik rendezőjével, Alessio Rigo de Righivel.

November 14-én az idei Velencei Filmfesztiválon díjazott Egy iskolaév (Un anno di scuola) következik, amelyben a 18 éves svéd lány, Fred Triesztben egy fiúosztályba csöppen, ahol ő az egyetlen lány. Különösen három srác figyelmét kelti fel, akiknek barátságát próbára is teszi a lány érkezése. A vetítés után a közönség találkozhat Laura Samani rendezővel.

A fesztivál november 15-én a Szicíliai levelek (Iddu) vetítésével ér véget, Toni Servillo főszereplésével. A politikai thriller és családi dráma határán mozgó alkotás három díjat nyert Velencében.

A filmben Catello, a veterán politikus börtönben töltött évei alatt mindent elveszített. Amikor az olasz titkosszolgálat segítséget kér tőle keresztfia, Matteo, a szökésben lévő maffiatag elfogásához, Catello megragadja a lehetőséget, hogy visszatérjen a színre. A vetítés után beszélgetésre várják a nézőket a rendezőpárossal, Fabio Grassadoniával és Antonio Piazzával.

Az olasz filmnapok részletes programját ide kattintva érhetik el.

 

