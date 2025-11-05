Készül A múmia 4, amelyben Brendan Fraser is visszatér, noha annak idején fizikailag és mentálisan is belerokkant a főszerepbe

Hatalmas sikert aratott 1999-ben A múmia és egyben feltámasztotta a klasszikus, Indiana Jones típusú kalandfilmek műfaját. Nem is ültek sokat a folytatáson, a 2001-es második rész szintén szépen teljesített a kasszáknál, a harmadik etapot azonban sem a közönség, sem a kritikusok nem szerették, így az egyiptomi história parkolópályára került.

Brendan Fraser nagy árat fizetett A múmiával járó sztársággal. Forrás: TMDB

Brendan Frasernek korábban is volt néhány komolyabb szerepe, azonban a franchise hatására hatalmas sztárrá vált, de nem élvezhette sokáig a hírnevet. Akárcsak Tom Cruise – akinek a főszereplésével egyébként 2017-ben elkészítették A múmia remake-jét, de akkorát bukott, mint az ólajtó –, ő is jobban szerette maga elvégezni a kaszkadőrmutatványokat, azonban nem volt olyan macskaügyessége. Több alkalommal kórházban kötött ki, emiatt nem tudta megőrizni a poszterfiú fizikumát és egyre kevesebb megkeresést kapott. Addig is komoly depresszióval küzdött, nehezen kezelte ugyanis a rivaldafényt, de még rosszabb mentális állapotba került, amikor a reflektor elirányult róla.

Horrorisztikus irányba mehet el A múmia folytatása?

2022-ben azonban eljött a nagy visszatérés, Darren Aronofsky mély drámájával, A bálnával Oscart nyert, az Universalnak pedig felcsillant a szeme és ismét elkezdtek gondolkozni A múmia feltámasztásán, a Variety információi szerint pedig már előrehaladott tárgyalások folynak. Eddig annyit lehet tudni, hogy az első két részt jegyző Sean Daniel lenne a producer, Fraser mellett Rachel Weisz is visszatér, a sztori pedig – a harmadik etapról tudomást sem véve – a második kaland folytatása lesz. A filmet a Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett rendezőpáros vezényli le, ami azért is érdekes választás, mert ugyan A múmia egyes pillanatai kiskorúaknak nyomasztók lehetnek, de mégsem esnek a horror kategóriájába, nem úgy mint az említett alkotók olyan korábbi munkái, mint Az ördög ivadéka, az Aki bújt vagy a Sikoly 5. és 6. része.















