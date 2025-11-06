A jelenlegi miniszterelnök és a kihívója egyszerűen nem ugyan abban az univerzumban vannak a filozófus szerint

A politikának egy közkeletű felfogása, hogy az ellentétes a morállal, vagy nincs ott helye a morálnak, hisz piszkos dolgokról van szó – vetette fel G. Fodor Gábor Mozgásban című podcastműsorában Lánczi Andrásnak.

A filozófus leszögezte, hogy nem osztja ezt a véleményt, majd rámutatott, hogy nem lehetséges a kettőt szétválasztani. Lánczi András ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet Leo Strauss azon gondolatára ami szerint a politikában mindig választás történik: vagy meg akarunk őrizni valamit, mert jónak tartjuk, vagy változtatni akarunk, mert rossznak tartjuk. De abban a pillanatban, ahogy a jó és a rossz kategóriája előjön, ez azt jelenti, hogy morális módon gondolkozunk a dologról.

Ma úgy fogjuk fel magunkat, mintha egy morálisan nihilista helyzetben lennénk, és a politika sem kivétel ezalól. Ezért lehet az az érzésünk, hogy túl vagyunk a morálon, túl vagyunk jón és rosszon. De valójában azzal küzdünk – amit a XIX. században már felfedeztünk –, hogy valami új morálra van szükség, mert pont attól szenvedünk, hogy nihilistává vált az éltünk, a politika csak ezt tükrözi. A politika nem fog előállni azzal, hogy tudja a megoldást erre – fejtegette Lánczi András.

A filozófus rámutatott: valójában az zajlik a politikában, hogy a tömeg beemelődött a demokrácia révén, ezzel végtelenné vált a vélemények mennyisége, de nincsenek objektív mércék, hogy kinek van igaza. Morálisan pedig mindenki állít valamit, de ezek meg kioltják egymást, és „akkor ott állunk, hogy valójában hogyan tudunk dönteni?”. Mert ez a tétje a morálnak is: valahogy dönteni kell – hangsúlyozta.

A technológia kérdése

Ma már mindenki számára egyértelmű, hogy a technológia behatol a politikába, elég csak a mesterséges intelligencia által generált képekre gondolni. Ezzel kapcsolatban Lánczi András rámutatott, hogy ez nem egy új keletű dolog, valójában ez zajlik az elmúlt 500 évben.

Az egyik ok, ami miatt idáig jutottunk, az valójában a technológiának a fejlődése és az, hogy fokozatosan kikerül az emberek kontrollja alól. A technológia ráadásul a hétköznapokba, és bár azt mondják, hogy ez semleges, azt nem szabad elfelejteni, hogy ez nem igaz. Aki használja, az fogja eldönteni, hogy az adott technológia mire jó és mit fog előállítani vele – mutatott rá. A filozófus azt is jelezte, hogy ez valójában nem új jelenség, csak egyre intenzívebben nézünk szembe vele.