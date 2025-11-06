„Oroszország nem fogja megtámadni Albániát, és nem fog megtámadni egyetlen más európai országot sem” – fogalmazott Rama a berlini Global Dialogue konferencia alkalmával, írta az Origo.
Oroszország nem támad meg egyetlen európai országot sem az albán kormányfő szerint
Európának saját béketervvel kellene előállnia, és meg kell találnia a módját, hogy tárgyaljon Moszkvával – jelentette ki Edi Rama albán miniszterelnök az Al Jazeerának adott interjúban. Rama leszögezte: Oroszország nem készül újabb fegyveres konfliktusokra Európában, és a NATO-tagállamok biztonsága megkérdőjelezhetetlen.
Hozzátette:
Teljesen ostobaság lenne bármely országtól megtámadni az Európai Unió vagy a NATO tagjait. A NATO a világ legerősebb hadereje, amelynek senkitől és semmitől sem kell tartania.
Az EU-nak saját béketervre lenne szüksége
Az albán kormányfő bírálta az Európai Uniót, amiért a háború kitörése óta sem dolgozott ki önálló békekoncepciót Ukrajnára vonatkozóan.
Az, hogy az EU-nak nincs béketerve, számomra nagyon furcsának tűnik
– mondta, hozzátéve, hogy Donald Trump amerikai elnök jelenleg azon dolgozik, hogy tűzszünetet közvetítsen Moszkva és Kijev között, miközben Európa diplomáciailag tétlen.
Rama szerint az EU-nak saját diplomáciát kellene működtetnie, hogy előmozdítsa a saját békelátásmódját, és ennek részeként meg kellene találni a módját, hogy tárgyaljanak az oroszokkal.
A nyugati titkosszolgálatok szerint Oroszország továbbra is hibrid hadviselést folytat Európa ellen – kibertámadásokkal, dezinformációval és provokációkkal igyekszik megosztani az EU-tagállamokat.
Rama hangsúlyozta, hogy Albániában nem érzékelnek közvetlen fenyegetést, és az ország lakossága egyértelműen elutasítja az orosz befolyást.
Albán vagyok. Nincs bennünk félelem… Nincs helye orosz ellenségeskedésnek Albániában, mert nincs szimpátia Oroszország iránt
– mondta.
Borítókép: Edi Rama albán miniszterelnök (Fotó: Anadolu/AFP/Olsi Shehu)
