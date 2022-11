Novák Katalin: 150 ezer okunk van, hogy megállítsuk a háborút

Külhoni magyarokkal találkozik vasárnap Novák Katalin köztársasági elnök Kárpátalján – közölte a Sándor-palota szombaton az MTI-vel.

Az államfő a helyi magyarság körében, Kárpátalján gyújtja meg advent első vasárnapján az első gyertyát, és istentiszteleten is részt vesz.

Novák Katalin Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívására érkezett szombaton Kijevbe, hogy részt vegyen a Gabonát Ukrajnából (Grain from Ukraine) humanitárius programban.

A globális élelmiszerválság enyhítésére irányuló kezdeményezés elsősorban azt a cél szolgálja, hogy segítse Afrika országainak ukrán élelmiszerekkel való ellátását.

Ebben Magyarország – történetének legnagyobb humanitárius akciójának keretében – 10 ezer tonna búza árának és szállítási költségének megfelelő összeget, vagyis 3,5 millió dollár pénzügyi keretet biztosít.

Az államfő a Kijevben elmondott beszédében emlékeztetett arra, hogy márciusban, nem sokkal a háború kitörése és az orosz erők előrenyomulása után is Kárpátaljára látogatott, a háború elől menekülőknek segített és beszélgetett a magyar kisebbség tagjaival. A köztárasági elnök aláhúzta, hogy „eddig is és ezután is segíteni fogjuk a hozzánk érkező ukrán háborús menekülteket”.

Novák Katalin Kijevben kijelentette: 150 ezer okunk van arra, hogy megállítsuk a háborút, hogy elérjük a békét.

– 150 ezer ok, 150 ezer magyar nemzetiségű ember – mondta, hozzátéve, hogy a háborúban a magyar közösség tagjai közül 500 ember sebesült meg vagy hunyt el a fronton és a háborús tevékenységek következtében.