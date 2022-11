Offenzívát indít a bűnözés ellen az új svéd kormány

Az utóbbi években bűnüldözésre a már korábbi, baloldali kormány is rekordösszeget különített el a 2022-től 2024-ig tartó időszakra, a most hivatalba lépett kabinet újabb ötmilliárd koronát (190 milliárd forintot) tervez hozzáadni, amely elsősorban a rendőrség költségvetését fogja hízlalni. A plusz források biztosításával eddig sem volt gond, ugyanakkor hiába kapott folyamatosan több pénzt a rendőrség, a nemzetbiztonsági szakszolgálat, az ügyészség és a megelőzésben elvileg aktív szociális szolgálatok, az elmúlt években tovább gyűrűzött az erőszakhullám a skandináv országban, gyakorlatilag kivétel nélkül a bevándorló hátterű bandákhoz köthetően.

Johan Pehrson, a Liberálisok párt, Jimmie Akesson, a Svéd Demokraták párt, Ulf Kristersson, a svéd Mérsékelt Párt és Ebba Busch, a Kereszténydemokrata Párt elnöke (b-j) a megalakítandó kormányról tartott stockholmi sajtóértekezletre érkezik 2022. október 14-én. Svédországban szeptember 11-én tartottak parlamenti választásokat. MTI/EPA/TT Hírügynökség/Jonas Ekströmer

Gunnar Strömmer, a jobbközép Mérsékelt Párt igazságügyi minisztere a csomag bejelentésekor igen élesen fogalmazott a jelenlegi helyzetről. A tárcavezető szerint rendszerszintű fenyegetést jelent az ország számára a bűnözés, ezért a komoly forrásbővítés mellett paradigmaváltást hajtanak végre. Az igazságügyi miniszter szerint nemcsak a tendencia megfordítása a cél, hanem – mint Dániában – a szervezett bűnözés visszaszorítása is. Az elmúlt években a kisebbik skandináv országban is súlyos problémát jelentett a migránsbűnözés, ám mind a jobb, mind a baloldali kormányok elkötelezettek voltak ennek mérséklésében. A szervezett bűnözés elleni küzdelem eszközeként három úgynevezett „bandepakke”-t – bandacsomagot – vezettek be Dániában, és hamarosan érkezik a negyedik is.

Ezek többek között szigorúbb büntetéseket, például a szervezetten, illetve egyes, no-go zónákban elkövetett bűncselekmények esetében dupla büntetési tételeket tartalmaznak.

Bevezették az úgynevezett „ellenőrzési zóna” fogalmát, amelyet súlyos bűncselekmény elkövetése után jelölhet ki a helyi rendőrség, korlátozott időre. Ezekben a körzetekben konkrét gyanú nélkül, szúrópróbaszerűen, akár motozással is ellenőrizhetőek az emberek, illetve a zónán belüli autók – ennek célja elsősorban a fegyverek és a robbanóanyagok felkutatása. Egy másik fontos újítás volt, mellyel a bandák működését kívánták megnehezíteni, a távoltartási zóna létrehozása, ami azt jelenti, hogy a büntetését letöltő bűnöző akár tíz évig is távoltartható korábbi „működési” helyétől.

Koppenhága továbbá bérelt 300 börtönhelyet Koszovóban, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a büntetésüket letöltő migrációs hátterű bűnözők onnan szabadulásukat követően, Dánia érintése nélkül, azonnal hazatoloncolhatóak legyenek.

Feltehetően már jövőre elkezdik betölteni a frissen felújított börtönhelyeket.