„Nagyon beteg” XVI. Benedek nyugalmazott pápa

Ferenc pápa szerdai audenciáját rendhagyó módon azzal zárta, hogy arra kért mindenkit, imádkozzanak XVI. Benedek emeritus pápáért, mert „nagyon beteg” – közölte a Reuters hírügynökség. Az MTI tudósítása szerint arra kérte az Urat, adjon vigaszt XVI. Benedeknek, és mindvégig támogassa őt az egyház iránti szeretetteljes tanúságtételében. A katolikus egyházfő nem árult el részleteket. Az sem egyértelmű, hogy általánosságban beszélt XVI. Benedek egészségügyi állapotáról vagy valamilyen konkrét betegsége van.

A szentszéki sajtóközpontot vezető Matteo Bruni később megerősítette, hogy az utóbbi órákban súlyosbodott XVI. Benedek egészségi állapota. A szóvivő a helyzetet a nyugalmazott pápa előrehaladott korával magyarázta, hozzátéve, hogy XVI. Benedek folyamatos orvosi ellenőrzés alatt áll. Matteo Bruni elmondta, hogy Ferenc pápa az audiencia után felkereste XVI. Benedeket a nyugalmazott pápa vatikáni otthonában.

Az viszont közismert, hogy a 95 esztendős egykori pápa egészsége megrendült, már 2013-ban is részben ezzel indokolta lemondását.

Joseph Ratzinger azóta visszavonultan él a Vatikánban. Az MTI emlékeztetett rá, hogy a pápai állam területét nagyon ritkán hagyta el, utoljára 2020 júniusában, amikor fivére, Georg temetésére utazott. Akkor mutatkozott utoljára a nyilvánosság előtt. Sajtóinformációk szerint napjait azóta főként imádsággal tölti, látogatókat csak ritkán fogad.

Titkára tavaly úgy nyilatkozott, hogy „bár testi ereje megfogyatkozott és hangja meggyengült, szellemileg kristálytiszta.”

Ferenc pápa december elején nyilatkozott arról, hogy gyakran találkozik a nyugalmazott pápával, akivel majdnem szomszédok, hiszen vatikáni lakóhelyük közel esik egymáshoz.

XVI. Benedek 600 év után az első katolikus egyházfő volt, aki lemondott. Utódja sem zárta ki, hogy akár kövesse példáját. Sőt miután a 86 esztendős Ferenc pápa is egészségügyi problémákkal küzd, az utóbbi időben gyakran kerekesszékbe kényszerült, egyre többször találgat arról a sajtó, hogy ő is visszavonul.

Ferenc pápa (balra) imádkozik a kanadai Alberta tartomány északi részén, Edmontontól mintegy 70 kilométerre elterülő Szent Anna-tónál tett zarándoklatán 2022. július 26-án. Az őslakos indiánok által Isten tavának vagy a Lélek tavának nevezett tónak gyógyerőt tulajdonítanak, és az egyik leglátogatottabb zarándokhely Észak-Amerikában. Fotó: Ciro Fusco

A szentatya először májusban jelent meg kerekesszékben, hivatalosan orvosai tanácsára, kiújult térdfájása miatt. Úgy tűnik, a nyavalya nem múlik, a kerekesszéket azóta is igénybe veszi olykor, a vasárnapi pünkösdi misét is ülve követte. A felvételeken is látszik, hogy nehezen mozog, a sok utazás bizonyára megterhelő neki, szakemberek szerint már régen csípőprotézisre lenne szüksége. Kés alá feküdni viszont állítólag nem akar a tavalyi sérvműtétje során az altatásban szerzett rossz tapasztalatok miatt. Habár rendszeresen tagadja, hogy a közeljövőben visszavonulna, nemrégiben az is kiderült, hogy előre megírta lemondó nyilatkozatát arra az esetre, ha már nem tudná teljesíteni kötelességeit.

Borítókép: Ferenc pápa köszönti XVI. Benedek nyugalmazott pápát. (Fotó: VATICAN MEDIA / AFP))