Nyilvánosságra hozták a Twitter tartalomtörlési gyakorlatáról szóló belső levelezést

Az olvashatóvá tett belső levelek között több szól arról a döntési folyamatról, ami 2020 októberében, az elnökválasztási kampány utolsó hónapjában oda vezetett, hogy a Twitter letiltotta az amerikai elnök fia, Hunter Biden laptopjáról szóló, New York Post-információkra vonatkozó tartalmakat.

A bemutatott belső levélváltás szerint volt arra példa, hogy a Biden-kampánycsapattól érkező kérést közvetlenül teljesítettek.

Az iratokat (Twitter Files) összegző és bemutató Matt Taibi szerint a Twitter eszközeihez mindkét pártnak megvolt a hozzáférése, és volt arra is példa, hogy a Trump-féle Fehér Ház is a céghez fordult, ugyanakkor a rendszer nem volt egyensúlyban, kapcsolatokra épült. Miután a Twitter alkalmazottai túlnyomóan az egyik politikai oldalhoz tartoztak, számukra sokkal több volt a csatorna és lehetőség, hogy panaszt nyújtsanak be, valamint sokkal nagyobb volt a nyitottság a baloldal, mint a jobboldal irányában – olvasható az iratokban.