Őrizetbe vették a becsődölt FTX kriptotőzsde alapítóját

A New York-i ügyészség megerősítette, hogy a vállalkozót őrizetbe vették, de nem árult el részleteket arról, hogy pontosan mivel vádolják. A The New York Times című lap úgy tudja: csalás és pénzmosás a vád. Emellett az amerikai tőzsdefelügyelet is visszaélésekkel vádolja.

Az FTX csődjéhez a kriptopiac összeomlása is hozzájárult.

Bankman-Fried saját elmondása szerint kereskedő cége, az Alameda Research nettó értéke tavaly még 50 milliárd dollár volt, kezelhető adóssággal, az ő vagyonát pedig 20 milliárd dollárra becsülték, viszont „legutóbb, amikor megnézte, jó, ha 100 ezer dollár volt a bankszámláján”.