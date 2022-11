A bukott FTX vezetője a globális elitbrancsba tartozik?

A válaszom röviden: igen. Egy ideje legalábbis a globális elit beemelte sorai közé a 30 éves Sam Bankman-Friedet, aki tönkretette és csődbe juttatta az általa vezetett FTX nevű, kriptovalutákkal foglalkozó tőzsdét és ezzel óriási károkat okozott a kriptopénzeknek és kriptopiacnak általában is.

De miből derül ki ez?

Abból, hogy a New York Times mára egy nagyszabású konferenciát szervezett, melyen többek között beszédet mond Janet Yellen, az Egyesült Államok pénzügyminisztere, Mark Zuckerberg, a Meta alapítója és vezérigazgatója, Benjamin Netanjahu, Izrael régi-új miniszterelnöke, és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke.

Nos, és még valaki: (nomen est omen) Bankman-Fried fiatalúr…

Akinek igazából bíróság előtt kellene felelnie arra, hogyan tette tönkre a tőzsdéjére nagy pénzeket befektető emberek sorsát…

De mi is történt valójában?

A Binance után az FTX a második legnagyobb kriptovaluta-tőzsde, melyet a fent említett fiatalember indított el és működtetett.

Hatalmas karrier rövid idő alatt: az FTX-et 2017-ben jegyezték be Antigua és Barbuda szigetén – jó kis hely, egyszer a magyar fociválogatott is játszott az ország válogatottjával. (Igaz, volt, aki megkérdezte az ország neve hallatán, hogy akkor két válogatottmeccs volt?) A tőzsde hatalmas karriert futott be, novemberben még 32 milliárdra becsülték a cég értékét, és 2021-ben egymilliárd dolláros nyeresége volt.

Nem rossz, nem rossz, de aztán mégis eljött a szomorú pillanat: november 11-én csődeljárást indított maga ellen Bankman-Fried úr. A hírek szerint egy gigantikus piramisjáték dőlt be, néhányan borzasztóan meggazdagodtak, mások viszont most nagyon-nagyon sokat veszítettek. Az adatok eléggé rémisztőek: az FTX 3,1 milliárd dollárral (!) tartozik az első ötven hitelezőjének. Az FTX tíz legnagyobb hitelezője mindegyikének százmillió dollárnál több a fedezetlen kinnlevősége, együttesen pedig ez a tíz pórul járt illető 1,45 milliárd dolláros veszteségre számíthat.

De van itt egy fontos mozzanat: az FTX vezetőjéről nem mondható el, hogy távol tartotta magát a politikától s a globális elittől. Ellenkezőleg. Idén 38 millió dollárral támogatott demokrata jelölteket, ezzel Soros György után a demokrata párt második legnagyobb finanszírozója lett, ami azért mégiscsak figyelemre méltó. De itt nem állt meg Bankman-Fried „nagylelkűsége”, mert már most egymilliárd dollárt igért a demokratáknak Donald Trump legyőzésére 2024-ben. Az FTX, mindezeken túl, együttműködött az ukrán kormánnyal az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyek és adományok kezelésében, a rossz nyelvek szerint olyan pénzek átutalásában segédkezett, amelyek hivatalos úton nem érkezhettek volna Ukrajnába, sőt egyesek szerint ezek a pénzek átmosva visszajutottak a feladóhoz. Egy azonban biztos: az AID for Ukraina együttműködött az FTX-szel, a pénzeket az Ukrajnai Nemzeti Bankba utalta át, egymillió dollárt konvertált ukrán fiat pénzbe.

Itt már érezzük, hogy valakiknek Amerikában és a globális elitben komoly tétek forogtak kockán…

De, ami még fontosabb talán, szerintem a legfontosabb: az FTX az idők során a WEF, azaz a Klaus Schwab által vezetett Világgazdasági Fórum „partnerszervezetévé” vált. A WEF jelen pillanatban meggyőződésem szerint a globális elit központi szervezetének tekinthető, a világ legnagyobb 150 cége tagja a WEF-nek, hozzájuk csatlakozott az FTX.

Bankman-Fried fiatalúr tehát pontosan tudta, hogyan kell magát olyan helyzetbe hozni, hogy bármi is történjen, neki már annyi kapcsolata és információja legyen a globális elitkörökben, hogy az már minden nehézségtől megóvja. Azt is tudni róla, hogy olyan szenátorokkal tartott szoros kapcsolatokat, akiknek beleszólásuk van a kriptovilággal kapcsolatos amerikai törvényhozás alakulásába.

Elbukott az FTX, mert gigászi csalás, piramisjáték volt a háttérben?

Sebaj. Bankman-Fried úr mindezt könnyedén megússza, sőt, valahol máshol fel fog ő még bukkanni, például a WEF környékén… Ő már körön belül van. Ő már ugyanolyan embere a globális elitnek, mint Zuckerberg, Zelenszkij, Janet Yelen. Tehát irány előadni a New York Times konferenciáján. Erre egyébként még a magát centristának tartó Elon Musk is megjegyezte a Twitteren: „Is this really still happening @nytimes?” (Ez tényleg megtörténik?) De hát ott a helye, nem is vitás. Törvények, jog, igazság, erkölcs felett. Felett? Barátaim, megszületett egy más kor. Egy új kor. Első körben felejtsétek el a törvényeket, a jogot – helyettük van Klaus Schwab. De az új kor megértésének ez csak az első, bár nagyon fontos lépése. Még sokat kell tanulnunk az új korból.

És utána viszont cselekednünk kell. Ha csak nem akarunk birkák lenni.

Boprítókép: Sam Bankman-Fried (Fotó: Flickr)