Putyint háborús vezetőként igyekszik bemutatni a Kreml

Megpróbálja újjáépíteni a Kreml az ukrajnai háborúról kialakult képet – állítja a washingtoni hadtudományi intézet (Institute for the Study of War, ISW). Szakértőik szerint ugyanis nem véletlenül jelentek meg hírek a hétvége folyamán arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök felkereste a „különleges hadművelet” törzsét egy meg nem nevezett helyszínen. A Kreml ráadásul részletesen tájékoztatott az elnök programjáról: parancsnokokkal találkozott és a háború előremeneteléről szóló jelentéseket hallgatta meg. Emellett az sem volt véletlen, hogy Valerij Geraszimov vezérkari főnökkel, Szergej Sojgu védelmi miniszterrel, valamint Szergej Szurovikin tábornokkal, az Ukrajnában bevetett erők parancsnokával együtt fotózták le Putyint.

Putyint igyekeznek háborús vezetőként bemutatni, és azt sugallják, részt vesz az ukrajnai háború tervezésében, végrehajtásában. Az orosz védelmi minisztériumot pedig mint egységes és hatékony intézményt mutatják be

– vélekednek az ISW elemzői.