Amerikai beavatkozás védhette meg az orosz vezérkari főnököt az ukránoktól

Az Egyesült Államok akadályozhatta meg Ukrajnát abban, hogy tavasszal merényletet hajtsanak végre Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök ellen – számolt be a Der Tagesspiegel német napilap a The New York Times amerikai napilapra hivatkozva.

Amerikai tisztviselők korábban ugyanis tudomást szereztek arról, hogy az orosz tábornok egyenesen a frontra, Izjumba látogat, ezt az információt azonban nem adták tovább az ukránoknak, attól tartva, hogy egy esetleges Geraszimov elleni támadás háborút robbantana ki az Egyesült Államok és Oroszország között.

Kijev azonban mégis értesült a tábornok érkezéséről, ám Washington óva intette: „tartózkodjanak a támadástól”! Ekkorra viszont az ukránok már támadásba lendültek, és több orosz katona is életét vesztette az aznapi harcokban. Geraszimov azonban nem volt köztük: Olekszij Arestovics ukrán elnöki tanácsadó elmondta, mire a katonák az orosz tábornok izjumi irodájához értek és lecsaptak volna rá, addigra már nem volt ott. Arestovics az Oroszországban külföldi ügynökként számontartott Mark Feygin orosz újságírónak adott interjújában ismerte el, valóban végezni akartak a vezérkari főnökkel.

Borítókép: Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter (b) és Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök az orosz haditanácsnak az ukrajnai háborúról Vlagyimir Putyin államfő részvételével tartott ülésén egy meg nem nevezett oroszországi helyszínen 2022. december 17-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Gavriil Grigorov)