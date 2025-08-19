Már a használtautó-piacon is egyre keresettebbek a kínai modellek

2025 első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon – derül ki a Használtautó.hu adataiból. Az érdeklődések száma látványosan nőtt, miközben új szereplők is megjelentek a toplistán: a Chery-csoporthoz tartozó Omoda és a Jaecoo a semmiből tört az élmezőnybe. A MG ZS modell iránti kereslet több mint megháromszorozódott, a BYD pedig immár három különböző modellel is képviselteti magát a legnépszerűbb kínai típusok között.

Kapásból az élmezőnybe érkezett az Omoda és a Jacoo

Omoda 5

Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

A két új modellről, az Omoda 5-ről és a Jaecoo 7-ről 2024-ben aligha hallhattunk rendszeresen, aminek egyik oka, hogy a modellek bevezető ára igen magas, 12–14 millió forint között mozognak. Hiába indultak nulláról, de 2025 első hét hónapjára egyből a 4. és 5. helyen landoltak. Az Omoda 5 átlagára 10,5 millió forint, míg a Jaecoo 7 már 13,8 millió forintért cserél gazdát. Mivel szinte újként kerültek a piacra, ezért a két modell esetében a meghirdetett autók átlagéletkora a fél évet se éri el.

Hogyan változott a BYD kínálata?

BYD Dolphin

Fotó: Stefler Balázs/Autó-Motor

A BYD immár három különböző elektromos modellel is szerepel a toplistán: az Atto 3 mellett a Seal és a Dolphin is egyre népszerűbb. Különösen figyelemre méltó, hogy a márka zászlóshajója, a Seal 2025-ben két és félszer annyi érdeklődőt vonzott, mint 2024-ben, mindezt úgy, hogy az átlagára a 16 millió forintot is meghaladja – ez a legmagasabb érték a kínai autók toplistáján. A Dolphin kisautó 11,4 milliós átlagárral szerepel, ennyiért a vásárlók alig több mint 5000 kilométert futott, egy évnél is fiatalabb autókhoz jutnak.

Fotó: Hasznaltauto.hu

Miért ennyire vonzóak ezek az autók?

"Az MG, BYD, Omoda, Jaecoo és más kínai márkák rövid idő alatt jelentős piaci részesedést szereztek Magyarországon. Sikerük nem csupán az alacsony áraknak köszönhető, ugyanis ezek a modellek magas alapfelszereltséget, modern dizájnt és naprakész technológiát kínálnak. A kínai gyártók gyors modellfrissítései, az elektromos és hibrid kínálat erősítése, valamint az intenzív marketing és országos kereskedőhálózat kiépítése együttesen erősíti a bizalmat és vonzza a vásárlókat. Mindez különösen vonzóvá teszi őket a magyar piacon, ahol sokan keresnek jó ár-érték arányú, korszerű autókat" – emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.