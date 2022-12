Továbbra is feszült a helyzet Koszovóban

Újabb álmatlan éjszakán vannak túl az észak-koszovói szerbek, most nyugalom van, de a helyzet feszült − közölte Igor Simic koszovói szerb politikus a szerbiai közszolgálati televízióban (RTS) péntek reggel, miután az előző napon a koszovói albán rendőrség mintegy háromszáz tagja vonult be a kisebbségi szerbek által lakott településekre. Egy koszovói rendőrt a szerbek meg is lőttek.

Igor Simic, a Belgrád által támogatott Szerb Lista alelnöke az RTS műsorában arról beszélt, hogy koszovói albán fegyveresek törtek be egy óvodába, kobozták el egy szerb család vagyontárgyait, és egész éjszaka razziáztak a többségében szerbek lakta településeken.

Véleménye szerint ezzel a koszovói kormány az alapvető emberi jogokat tiporta sárba, minden nemzetközi megállapodást megsértett, célja pedig a szerb lakosság elűzése Koszovó területéről.

A politikus hozzátette, a szerbek csak békésen szeretnének élni, az utóbbi hónapokban egyetlen incidenst sem a szerbek kezdeményeztek.

Ezzel összefüggésben Petar Petkovics, a szerb kormány Koszovó-ügyi irodájának vezetője közölte: ha a koszovói fél továbbra is így akarja demonstrálni az erejét, akkor a szerbek megfontolják, hogy a védelmi szervezetek mintegy ezer tagját küldjék ismét a térségbe.

A koszovói belügyminisztérium közleménye szerint csütörtökön egy rendőr sérült meg Észak-Koszovóban, amikor fegyveresek egy mozgó járműből tüzet nyitottak a járőrökre.

A koszovói hatóságok azért növelték jelenlétüket Észak-Koszovóban, mert abban a négy önkormányzatban, ahol a helyi szerb polgármesterek november elején lemondtak, december 18-án előrehozott választást kell tartani, a terepet pedig elő kell készíteni a szavazásra. Mivel a napokban a szerbek a választási bizottság tagjaira is rátámadtak, erősíteni kellett a rendőri felügyeletet − közölte a pristinai Koha Ditore című napilap. Emellett azokat a rendőrségi helyeket is koszovói albánokkal töltötték fel, amelyek azt követően üresedtek meg, hogy a helyi szerbek felmondtak.

Koszovó északi részén azért tartanak előrehozott önkormányzati választást december 18-án, mert az ott élő szerb kisebbség tagjai november első hetében úgy döntöttek, hogy kivonulnak a koszovói állam intézményeiből, tiltakozásul amiatt, hogy a pristinai hatóságok elrendelték: a Szerbia által kiadott rendszámtáblákat koszovóiakra kell cserélni. Csaknem hatszáz szerb lépett ki a koszovói rendőrség kötelékéből, miután a pristinai belügyminiszter felfüggesztette az egyik helyi szerb rendőrségi vezetőt. Az ugyanis bejelentette, hogy a rendőrség szerb tagjai nem hajtják végre azt az utasítást, amely szerint előbb figyelmeztetniük, majd büntetniük is kell az autósokat, akik nem cserélik le gépkocsijuk rendszámtábláját. A szerb nemzetiségű rendőrök mellett bírák, ügyészek és hivatalnokok is felfüggesztették a munkát.

A szerbek közölték, hogy mindaddig nem térnek vissza az intézményekbe, amíg Koszovó nem teljesíti a 2013-ban brüsszeli közvetítéssel aláírt megállapodásban foglaltakat, valamint amíg nem alakítja meg a koszovói szerb önkormányzatok közösségét. Erre viszont Pristina azért nem hajlandó, mert ezzel nagyobb autonómiát biztosítana az egyébként is csak a belgrádi kormányt elismerő szerbeknek.

A pristinai vezetés viszont úgy döntött, nem vár arra, hogy visszatérjenek hivatalukba a kisebbségi szerbek, az előre hozott polgármester-választás kiírása mellett az üresen maradt rendőri, bírói, ügyészi és hivatalnoki tisztségeket is albánokkal fogják feltölteni – közölte Albin Kurti miniszterelnök.

Nem engedhetjük meg, hogy vákuum keletkezzen a munkavégzésben

− hangsúlyozta.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem ismer el, és továbbra is saját déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet.

Borítókép: Koszovói rendőrök az ország északi területein (Fotó: EPA-EFE/Djordje Szavics)