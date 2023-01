Az Igazság órája: a magyar nemzeti érdek az, hogy a háború ne eszkalálódjon

Egymásra licitálva emelik a téteteket, ezt a geopolitikában úgy nevezik, hogy eszkalációs dominancia, erre megy ki a játék, azt azonban nem értem, miért nem volt világos a kezdetektől, hogy az eszkalációs dominancia az oroszok térfelén van, mert mindig tudnak egy tétet emelni

– fogalmazott Koskovics Zoltán, a központ geopolitikai elemzője. „Ennek ellenére az látszik, hogy a nyugati szövetség az Egyesült Államok vezetésével, a Biden-adminisztráció vezetésével körről-körre emeli a téteket” – mondta. „Az lesz a kérdés, hogy most Moszkva milyen választ ad majd arra, hogy a nyugati szövetség – ez ugye eldöntött tény –, modern harckocsikat, nehéztankokat fog eljuttatni Ukrajnába” – vetette fel a következő kérdéses lépést Koskovics.

„A magyar nemzeti érdek biztosan nem az, hogy Németországtól kezdve az Egyesült Államokon át az Egyesült királyságig mindenki tankokat és egyéb harci eszközöket juttasson akár egyik vagy a másik félnek” – reagált Koskovics szavaira Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. „A magyar nemzeti érdek a háború kipattanása óta egyértelmű és stabil: a háború ne eszkalálódjon, lokális maradjon, de a legfontosabb, hogy tűzszünetről és béketárgyalásokról essen már végre szó” – hangsúlyozta Tóth.

– Milyen hatása lehet a háborúra, hogy a nyugati szövetségesek tankokat szállítanak Ukrajnának? – kérdezte Pindroch Tamás Horváth Józsefet, a központ biztonságpolitikai tanácsadóját.

Horváth a kérdésre úgy reflektált, ha a szó klasszikus értelmében nézzük,

akkor a háborúra érdemi befolyása ekkora mennyiségű harckocsinak nem lesz, ennek inkább üzenetértéke van, hogy modern nehézharckocsikat kap Ukrajna, amiket eddig a szövetségesek nem adtak neki

– mondta, majd hozzátette, érdemes azonban az egy hónap amerikai–német tusakodást is megfigyelni, mert a németek bejelentették, hogy csak abban az esetben hajlandók Leopardokat szállítani, és megadni az engedélyeket más országoknak is a szállításokhoz, ha az amerikaiak is adnak Abrams tankokat, és ebbe az Egyesült Államok végül belement, majd a német hozzájárulást követően bejelentették, hogy legkorábban ez év végén vagy a jövő év elején tudják a tankokat biztosítani. „Sikeresen tolták tehát maguk előtt Németországot, vagyis ebben egy diplomáciai-politikai trükk is volt” – értékelte Horváth az amerikaiak tankszállítási vita során tanúsított magatartását.

Milyen üzenet az, hogy a német külügyminiszter azt mondta a héten, „háborúban állunk Oroszországgal”, vetette közbe Pindroch. Horváth szerint ez egy „borzasztóan rossz üzenet, de tegyük gyorsan hozzá, Annalena Baerbock nem a legélesebb kés ebben a német kormányban. Ő az a zöldpolitikus, amikor megkérdezték tőle, honnan jön az elektromos áram, és erre azt válaszolta, hogy a konnektorból” – emlékeztetett Horváth a német külügyminiszter számtalan bakija közül az egyikre, majd így folytatta:

a jelenlegi német külügyminiszter nem csupán Európa más külügyminisztereihez mérten, de a német külügyminiszterek eddigi sorához is méltatlan; ide vezet a megfelelő szakmai képzettség és a műveltség hiánya, mert ad absurdum egy ilyen kijelentés akár háborús ok is lehetne

– figyelmeztetett az elismert biztonsági szakember.

Az atomcsapásválaszról Horváth azt mondta, nem gondolja, hogy azt meghatározó orosz politikusok vagy biztonsági szakértők a tankszállításokra adott válaszul komolyan gondolnák. „Ez inkább az idegek játéka” – mondta, majd megemlítette, hogy, az oroszok a tankszállítások hírére az Atlanti-óceánra vezényelték a Gorskov admirálisról elnevezett cirkálójukat a legmodernebb hiperszonikus Cirkon rakétával és atomtöltettel a fedélzetén, mintegy üzenetet küldve ezzel az Egyesült Államoknak és a világnak. Ugyanilyen fontos üzenetnek értékelte a szakértő, hogy a cirkáló ezután délnek indult, és ott közös dél-afrikai, kínai, orosz hadgyakorlaton vett részt.

Vagyis azt láthatjuk, hogy újfajta katonai szövetségesi struktúrák is éledeznek

– értékelt Horváth József. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint jelenleg nulla esély van a békére, mert a tankszállításokkal „Európa egyre vékonyabb jégre lépked, és az, hogy nyolcvan év elteltével újra német tankok ellen harcolnak majd az oroszok, ennek üzenetértéke van, még akkor is, ha ezeket korábban nem Leopárdoknak, hanem Tigrisnek és Pumának hívták. Ezzel egy morális-kommunikációs érvet adtak az oroszok kezébe” – hívta fel a figyelmet a történelmi előzményekre Horváth József.

A műsor további részében az Ukrajnában kipattant korrupcióról, a tömeges, erőszakos kényszersorozásokról, valamint arról is szó esett, hogyan függ össze a magyarországi dollárbaloldal finanszírozása és az általa fölvetett témák, illetve a magyarországi dollármédia működése.