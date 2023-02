Az EU-s piacot bedöntheti, de Ukrajnának jó a vámmentes gabona

Hazánkban is problémát okoz az ukrán gabona

Az ukrán gabonahorror olyan piactorzító hatással jár, hogy a leginkább érintett tagországok, Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Bulgária közös nyilatkozatban fordultak Brüsszelhez segítségért. Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott: tiszteletben tartják az ukrán gabona világpiacra jutását segítő uniós intézkedéseket, de miután a jelenlegi szituáció inkább az EU-s piac tönkreveréséről szól, kötelességük a hazai és európai gazdák érdekeit védve megőrizni a belső piaci egyensúlyt – írja a Mandiner.

Nagy István agrárminiszter rámutatott: az ukrán gazdák azért is tudják ennyire nyomott áron adni a gabonát, mert természetesen semmilyen uniós rendelkezés nem vonatkozik rájuk a termesztési gyakorlatokkal, biztonsággal és előírásokkal kapcsolatban. Míg az agrárpiacukat féltő országok maximálisan betartják a szabályokat, addig Ukrajnának semmi nem köti a kezét. Az áldatlan állapotok ellen Lengyelországban a gazdák már tüntetést is szerveztek, természetesen hatástalanul: ameddig Brüsszel teljesen semmibe veszi a saját maga által meghozott uniós piaci biztonságra vonatkozó szabályokat, a tagállamok maximum csak az Európai Bizottság impotens viselkedésére hívhatják fel a figyelmet – vagy olyan intézkedéseket hozhatnak, amely még jogukban áll, és ha nem is szünteti meg az ukrán gabonaterrort, legalább lélegzetvételnyi időhöz jutnak.

