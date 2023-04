Biológiai katasztrófával fenyeget a szudáni válság

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hatalmas biológiai kockázatra figyelmeztetett, miután szudáni harcosok elfoglalták a Nemzeti Közegészségügyi Laboratóriumot Kartúmban, miközben egyre több ország evakuálja állampolgárait az országból, miután hamvába holt az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszünet.

A nemrég a lázadók által elfoglalt laboratóriumban több veszélyes baktériumot is tárolnak, egy esetleges összecsapás esetén pedig az egész telep egy nagy baktériumbombává változhat egy, a CNN-nek nyilatkozó egészségügyi forrás szerint. Elmondta továbbá, hogy a laboratóriumot, amely betegségmintákat és más biológiai anyagokat tartalmaz, a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) foglalták el.

A WHO nem nevezte meg a laboratórium elfoglalásának okát, de azt állították, hogy az egészségügyi szakemberek már nem férnek hozzá a létesítményhez.

A WHO szudáni képviselője rendkívül veszélyesnek nevezte a labor elfoglalását, mivel több halálos és fertőző betegséget is tároltak ott, többek között a kanyaró, a gyermekbénulás és a kolera izolátumát is.

A WHO a CNN-nek adott nyilatkozatában közölte, hogy a képzett laboratóriumi technikusok már nem jutnak be a laboratóriumba, ahol áramkimaradások voltak, ami azt jelenti, hogy nem lehetett megfelelően kezelni a laboratóriumban orvosi célokra tárolt biológiai anyagokat.

A laboratórium főigazgatója szerint az áramkimaradások miatt fennáll a veszélye annak is, hogy az ott tárolt vérkészletek megromlanak.

Sürgős és gyors nemzetközi beavatkozásra van szükség, hogy helyreállítsák az áramellátást és megvédjék a laboratóriumot bármilyen fegyveres összecsapástól, mert valódi biológiai veszéllyel állunk szemben

− tette hozzá.

A Fehér Ház mindeközben fontolgatja, hogy amerikai csapatokat küldjön Port Szudánba, hogy segítsenek az amerikai állampolgárok evakuálásában − mondta a CNN-nek egy, a műveletekről tudó amerikai tisztviselő.

Három amerikai hadihajót már bevetettek Szudán partjainál. A haditengerészet egyik tisztviselője a CNN-nek elmondta, hogy az Egyesült Államok a USS Brunswick nevű hadihajót küldi Szudánba, egy nappal azután, hogy a Pentagon közölte: a USS Truxton már az ország partjainál, a egy másik hajó pedig úton van.

Borítókép: Tűzharc füstje lengi be a szudáni fővárost, Kartúmot 2023. április 19-én, amikor egynapos országos tűzszünet van érvényben a szembenálló felek közt. (Fotó: MTI/EPA/STRINGER)