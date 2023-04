Újjászerveznék Ukrajna leghírhedtebb ezredét

Mariupol tavaly tavaszi ostroma során gyakorlatilag megtizedelték a várost védő Azov ezredet, amelynek tagjai az ott maradt civilekkel együtt a város acélüzemébe, az Azovsztal gyárba húzódtak vissza a támadások elől. A létesítményben hetekre elbarikádozták magukat, az ukrán katonai parancsnokság „korunk hőseinek” nevezte az egység tagjait, miután mindezt elegendő élelem és gyógyszerek nélkül tették meg. Az orosz ostromot azonban nem tudták visszaverni: az egység katonáinak zöme letette a fegyvert, sokan hadifogságba kerültek. A zászlóalja ideiglenes parancsnoka – aki egyébként ősszel szabadult az orosz hadifogságból –, Bogdan Krotevics őrnagy most azzal az ötlettel áll elő, hogy újraszervezné az Azov-osztagot – számolt be szerdán a The Washington Post amerikai napilap.

A lap értesülései szerint 6500 harcost toboroznának az alakuló egységbe, Bogdan Krotevics szerint a munkálatok jó úton haladnak.

„Készen állunk a területek felszabadítására” – közölte egy interjúban. A toborzásra azért is van szükség, mert az eredeti zászlóalj legalább ezer tagja még mindig orosz hadifogságban van. Krotevics szerint az Azov ezred katonáinak nagy részét csak fogolycsere útján lehet kiszabadítani, ám ehhez orosz foglyok kellenek. Az Azov ezred jelenlegi vezetése úgy látja, az újoncok számára nem a nacionalista ideológia a vonzó, hanem az egység harci készsége. „Ez egy olyan név, amely Mariupol védelmének köszönhetően vált ismertté a világon. Korábban rossz híre volt a zászlóaljnak, de ma már nem a szélsőjobboldali nézetekről, hanem a harci képességeinkről vagyunk híresek, és ez vonzza az újoncokat” – idézte a The Washington Post a zászlóalj egyik tagját.