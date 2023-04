Hemzsegnek az orosz kémek Európában a kiutasítások után is

Egyre több bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy Oroszország külföldi hírszerző szolgálata és katonai hírszerző szolgálata arra törekszik, hogy újjáépítse európai kémhálózatát – mondják szakértők, akik szerint most az Ukrajnába irányuló katonai segélyek lekövetése került középpontba. Ken McCallum, a brit elhárítás vezetője korábban a legjelentősebb Moszkva elleni stratégiai csapásnak nevezte azt, hogy az ukrajnai háború kitörése óta több mint négyszáz hírszerző tisztet utasítottak ki olyan európai országokból, mint például Franciaország, Belgium és Németország – mindezzel csökkentve a Kreml hatókörét és kémkedési képességeit. Március végén a finn hírszerzés is arra mutatott rá, jelentősen meggyengültek Moszkva képességei a skandináv országban, miután Helsinki több orosz tiszt kiutasítása és az orosz vízumok megtagadása mellett döntött.

Stratégiai csapás Moszkva ellen

Szakértők szerint a tisztek kiutasítása valóban nagy érvágás a Kreml számára, ugyanis nagyobb sikereket tudott Oroszország elérni biztonsági és hírszerző szolgálatai nyomán, mint a hadsereggel. A Royal United Services Institute brit védelmi és biztonsági agytröszt március végén kiadott jelentésében rámutatott, hogy az orosz kémügynökségek már 2021 júniusában elkezdtek felkészülni az Ukrajna elleni támadásra.

Egyértelmű, hogy az orosz különleges szolgálatoknak sikerült egy nagy ügynökhálózatot létrehozniuk Ukrajnában a háború kirobbanása előtt, mely azután is fennmaradt, hogy az orosz csapatok megindultak – mindezzel folyamatos hírszerzést biztosítva az orosz erőknek

– idézi a jelentést a BBC brit közmédia.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz külföldi hírszerző szolgálat moszkvai központjában 2020. december 20-án. Fotó: Europress/AFP/Alekszej Nyikolszkij

Az Egyesült Királyság értesülései szerint legalább nyolcszáz ukrán tisztviselőt toboroztak be az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat tagjai közé, miközben a megszállt kelet-ukrajnai területeket igyekeztek egyre jobban leválasztani Kijevtől.

Orosz házastársak a kémvilágban

Noha a nemzetközi sajtóban gyakran feltűnnek az arról szóló hírek, hogy nyugati országok orosz diplomatákat, feltételezett ügynököket utasítanak ki, kevés kémtörténet kerül nyilvánosságra. Ám legutóbb egy egészen rendkívüli eset látott napvilágot, ugyanis egy orosz házaspárt lepleztek le, akik a gyakorlattal ellentétben két külön kiküldetésen vettek részt.

Az, hogy házasságban élők részt vesznek a titkosszolgálat munkájában, nem új keletű. A házasságban élő kémek közül a világon a legismertebb az amerikai Rosenberg házaspár volt, Julius és Ethel Rosenberg, akik a Szovjetuniónak adtak át információkat a hidegháború idején többek közt az Egyesült Államok nukleáris fegyverkezéséről.

Noha úgy tartották, Ethel Rosenberg nem valószínű, hogy tagja volt a kémhálózatnak, miután férjét, Julius Rosenberget leleplezték, 1953. június 19-én mindkettejüket kivégezték. A XXI. századra már csökkent annak az esélye, hogy valaki ilyen módon vonuljon be a történelembe, kémek azonban továbbra is működnek világszerte, köztük házastársak is.

Nemrégiben azonban egy olyan orosz házaspárt lepleztek le, melynek tagjait a világ két végébe rendelték kiküldetésre: Brazíliába és Görögországba.

A dél-amerikai országban még januárban híre ment, hogy egy bizonyos Gerhard Daniel Campos Wittich nevű férfi Malajziába indult, ám egyszerűen nyoma veszett. A brazil mezőgazdasági minisztériumban állatorvosként dolgozó barátnője a közösségi médián keresztül próbálta felkutatni barátját, emellett a hatóságokat is értesítette eltűnéséről.

Ekkortájt a görög hírszerzés (EYP) is bekapcsolódott a nyomozásba, kiderült ugyanis, hogy egy Maria Tsalla nevű nőnek szintén nyoma veszett: görögországi párja szerint súlyos egészségi problémái miatt hazautazott Oroszországba, ahonnan két hónappal később sem tért vissza athéni otthonába. Mindeközben a görög hatóságok egyre inkább egy kémhálózat leleplezésére gyanakodtak, ami akkor nyert megerősítést, amikor elhunyt görög állampolgárok adataihoz próbáltak meg hozzáférni. Az EYP szerint ugyanis ez nemzetközileg ismert és elterjedt gyakorlat, amikor egy másik ország hírszerzése kémhálózatot próbál létrehozni egy adott országban.

Mindezek mellett egyre nagyobb a valószínűsége annak a brazil és görög hírszerzés szerint, hogy orosz házaspárról van szó, akik még kiküldetésük előtt keltek egybe, azonban a gyakorlattal ellenétben nem együtt működtek, hanem két külön fedősztorival, a világ két, egymástól távol levő pontján. A nemzetközi sajtóban megjelent hírek szerint mindketten egészen hétköznapinak tűnő életet építettek fel maguknak.

Kettős életek

Gerhard Daniel Campos Wittich Brazíliában 3D-nyomdát üzemeltetett, ahol nemcsak tacskó formájú kulcstartókat gyártott, hanem a brazil hadsereg számára is különböző tárgyakat, köztük szobrocskákat. Fedősztorija szerint brazil édesapa és osztrák édesanya gyermeke, akit Bécsben neveltek fel nagyszülei. Igazi neve nem ismert, azonban a Szmireva vezetéknévre gyanakodnak a hatóságok, felesége után, akit a görög hírszerzés leplezett le néhány héttel ezelőtt. Az EYP szerint Irina Alexandrovna Szmireva – lánykori nevén Romanova – Maria Tsalla néven működött Görögországban, ahova öt évvel ezelőtt, 2018-ban érkezett egy tíz évre szóló kiküldetés részeként.

A 33 éves nő azt állította magáról, mexikói-görög szülők gyermekeként Görögországban született, ám a közép-amerikai Belize monarchiában töltötte gyermekkorát, ahonnan már felnőttként tért vissza Európába, hogy felkutassa gyökereit.

A görög fővárosban, Athénban telepedett le, ahol fotósként dolgozott, emellett egy kötéshez szükséges eszközöket áruló kisboltot üzemeltetett. Visszatérésekor utazás témában vezetett blogot, és „szenvedélyes, nyugtalan művészként” jellemezte magát.

Közösségi profiljain kizárólag olyan fotókat osztott meg, melyeken arca egy része takarásban van: hol fényképezőgép, hol macska mögött, máskor egy szalmakalapot tartott maga elé. Még nyelviskolába is beiratkozott, hogy fejlessze görögnyelv-tudását. Ismerősei nagyon jó embernek tartották, a hírszerző tiszteknek elmondták, sokat önkénteskedett, és kóbor macskákat is befogadott.

Házasságuk ellenére mindkét feltételezett orosz kém tartós párkapcsolatban élt.

Gerhard Daniel Campos Wittich és brazil barátnője két éve találtak egymásra, és Maria Tsallának is volt már élettársa, a kapcsolatot azonban továbbra is igyekeztek tartani egymással.

A The Guardian brit napilap egy görög hírszerző tisztet idézve arról számolt be, a pár Görögországban, Cipruson és Franciaországban is találkozott kiküldetésük során, valószínűleg romantikus találkozókat szerveztek le kémfeladataik végrehajtása közben.

A hírszerző tisztek kihallgatták barátaikat, ismerőseiket is, tőlük tudták meg, hogy Campos Wittich Brazília hivatalos nyelvén, portugálul társalgott velük, ám akcentusát nem igazán tudták besorolni. Arról is beszámoltak továbbá, hogy a férfi ritkán beszélt múltjáról, és akkor sem osztott meg sok információt magáról. Akcentusát bécsi neveltetésével magyarázta. Mióta visszatértek Oroszországba, nem hallani róluk.

Ukrán katonák Kijevben. Fotó: Europress/AFP/Szergej Supinszkij

Európában, az Egyesült Államokban és a dél-amerikai országokban azonban továbbra is hemzsegnek az orosz kémek, és egyre több furcsa eset mögött sejtenek a hírszerzők orosz szálakat.

Erős a gyanú, hogy korábban Németország északi területein orosz ügynökök vághattak el olyan kábeleket, melyeken keresztül a vasút munkatársai kommunikáltak egymással, emellett szintén orosz kezeket sejtenek egy Dániához tartozó sziget áramellátását biztosító kábel megrongálása mögött. Hasonló hírekről számolt be az elmúlt egy évben Norvégia és Litvánia is: mindkét országban idegen drónokra lettek figyelmesek a repülőterek és az energetikai infrastruktúrák fölött.

Mióta kitört az ukrajnai háború, Bulgária, Szlovákia, Albánia, Hollandia és Svédország is tartóztatott le orosz ügynököket, akik vagy a külföldi, vagy a katonai orosz hírszerzésnek dolgoztak.

A kémek azonban igyekeznek visszaszivárogni a kontinensre, az pedig, hogy ezek az akciók mennyire lesznek sikeresek, kizárólag a nyugati biztonsági szolgálatok éberségén múlik.

Szivárogtatási botrányok

A nemzeti hírszerzésnek dolgozóknak különösen nagy óvatossággal és felelősséggel kell végezniük munkájukat, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a legutóbbi, az egész világot bejáró és nagy port kavaró szivárogtatási botrány.

Az ügynek nem egy kém áll a középpontjában, hanem egy mindössze 21 éves fiatal férfi, aki nem ügynökként, de az amerikai Nemzeti Gárda massachusettsi légibázisának hírszerző egységében dolgozott, és hozzáféréssel rendelkezett a katonai hírszerzési rendszerekhez. Jack Teixeira fiatal fegyverrajongó, aki amerikai-ukrán haditerveket tartalmazó titkos dokumentumokat szivárogtatott ki.

A minősített amerikai katonai iratok kiszivárogtatásával gyanúsított Jack Teixeira elleni bűnügyi feljelentést és őrizetbevételét támogató vallomás részlete Washingtonban 2023. április 14-én. Fotó: / MTI/AP/Jon Elswick

Egyelőre nem tudni, hogyan, ugyanis hivatalosan nem lehetett hozzáférése a szigorúan titkos dokumentumokhoz.

A férfit a gránitmintás konyhapult buktatta le, melyen a kiszivárgott dokumentumokat lefényképezte, a konyhapult ugyanis ugyanaz volt, mint amelyről Jack Teixeira egyik közvetlen rokona tett közzé fotókat az interneten.

A mindössze 21 éves férfinak súlyos büntetéssel kell szembenéznie, akár még halálra is ítélhetik, annyi azonban már biztos, jelentős pénzbüntetésre számíthat. Rebekah Koffler, a Védelmi Hírszerző Ügynökség volt tisztje a Fox News amerikai televíziós hálózat megkeresésére azt mondta, súlyosbító körülmény lesz, hogy a nyilvánosságra hozott információk romboló hatással lehetnek az ország hírszerzési képességére.

A mostani kiszivárogtatási botrányt a legsúlyosabbak közé sorolják, a Reuters hírügynökség hangsúlyozta cikkében, legutóbb 2010-ben történt hasonló eset, amikor több mint 700 ezer írásos dokumentum, videófelvételek és diplomáciai iratok kerültek fel a WikiLeaks kiszivárogtató portál weboldalára.

Borítókép: Illusztráció: Rejtett kamerás felvételen David Smith orosz kém, amint biztonsági felvételeket rögzít a berlini brit nagykövetség épületében 2021. augusztus 6-án. (Fotó: AFP/berlini rendőrség)