Orbán-interjú: Európa reagál, a magyar miniszterelnök álláspontját üdvözlik

„Olyan megoldást keresek, hogyan lehet megerősíteni a demokráciát, nem pedig lecserélni” – mondta az interjúban a magyar kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor a beszélgetés során hangsúlyozta: Magyarországon az egyik legerősebb és leghatékonyabb kormányzás működik Európában, és célja a demokrácia megerősítése, nem lecserélése. Kiemelte továbbá a szuverenitás és a migráció kérdését, valamint azt, hogy a magyar kormány saját hatáskörében dönti el, kikkel akar együtt élni az ország.

Orbán Viktor álláspontja felrobbantotta az internetet

A videó alatti kommentekből kitűnik, hogy a német közönség egy része Orbán Viktort Európa utolsó államférfijaként, a kontinens egyik legjobb vezetőjeként ünnepli.

Egy néző így fogalmazott:

Köszönöm, Orbán úr! Nagyszerű. Béke.

Mások az interjú tartalmát és a magyar vezetés határozott álláspontját dicsérték:

Ez az egyetlen világos magyarázat Európa helyzetéről. Igaza van az anarchiával kapcsolatban, tisztelet neki!

Más a migráció kapcsán a terjedő antiszemitizmusról írt.

A demokráciánk ezt nem fogja túlélni! A svédországi zsidók nem merik megmutatni magukat! Kiköltöznek Svédországból. Igaza van az anarchiával kapcsolatban. Tisztelet Orbán úrnak!

Egy másik kommentelő azt írta:

A magyaroknak szerencséjük van vele (Orbán Viktorral). Ellentétben néhány más gerinctelen európai vezetővel.

Más úgy fogalmazott: Ő az egyetlen ember Európában, aki ennyire érti a dolgokat.

Az interjúban Orbán Viktor többek között arról is beszélt, hogy az Európai Unió békeprojektből háborús projektté vált, Donald Trump amerikai elnök viszont „a béke embere”.