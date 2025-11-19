Orbán-interjú: Európa reagál, a magyar miniszterelnök álláspontját üdvözlik

„Olyan megoldást keresek, hogyan lehet megerősíteni a demokráciát, nem pedig lecserélni” – mondta az interjúban a magyar kormányfő.
Orbán Viktor a beszélgetés során hangsúlyozta: Magyarországon az egyik legerősebb és leghatékonyabb kormányzás működik Európában, és célja a demokrácia megerősítése, nem lecserélése. Kiemelte továbbá a szuverenitás és a migráció kérdését, valamint azt, hogy a magyar kormány saját hatáskörében dönti el, kikkel akar együtt élni az ország.
Orbán Viktor álláspontja felrobbantotta az internetet
A videó alatti kommentekből kitűnik, hogy a német közönség egy része Orbán Viktort Európa utolsó államférfijaként, a kontinens egyik legjobb vezetőjeként ünnepli.
Egy néző így fogalmazott:
Köszönöm, Orbán úr! Nagyszerű. Béke.
Mások az interjú tartalmát és a magyar vezetés határozott álláspontját dicsérték:
Ez az egyetlen világos magyarázat Európa helyzetéről. Igaza van az anarchiával kapcsolatban, tisztelet neki!
Más a migráció kapcsán a terjedő antiszemitizmusról írt.
A demokráciánk ezt nem fogja túlélni! A svédországi zsidók nem merik megmutatni magukat! Kiköltöznek Svédországból. Igaza van az anarchiával kapcsolatban. Tisztelet Orbán úrnak!
Egy másik kommentelő azt írta:
A magyaroknak szerencséjük van vele (Orbán Viktorral). Ellentétben néhány más gerinctelen európai vezetővel.
Más úgy fogalmazott: Ő az egyetlen ember Európában, aki ennyire érti a dolgokat.
Az interjúban Orbán Viktor többek között arról is beszélt, hogy az Európai Unió békeprojektből háborús projektté vált, Donald Trump amerikai elnök viszont „a béke embere”.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!