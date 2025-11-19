Orbán ViktorAxel Springerinterjúdicséretreakciók

Orbán-interjú: Európa reagál, a magyar miniszterelnök álláspontját üdvözlik

Tömegek állnak ki Orbán Viktor mellett a legutóbbi interjú nyomán, amelyet az Axel Springer vezérigazgatójának, Mathias Döpfnernek adott a miniszterelnök. Az interjú szinte felrobbantotta a német közvéleményt, az olvasók és a nézők a videó alatt azt írták: Orbán Viktor az utolsó európai államférfi, sokan Európa legjobb miniszterelnökének nevezték.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 17:58
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook/Orbán Viktor
„Olyan megoldást keresek, hogyan lehet megerősíteni a demokráciát, nem pedig lecserélni” – mondta az interjúban a magyar kormányfő.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor a beszélgetés során hangsúlyozta: Magyarországon az egyik legerősebb és leghatékonyabb kormányzás működik Európában, és célja a demokrácia megerősítése, nem lecserélése. Kiemelte továbbá a szuverenitás és a migráció kérdését, valamint azt, hogy a magyar kormány saját hatáskörében dönti el, kikkel akar együtt élni az ország.

Orbán Viktor álláspontja felrobbantotta az internetet

A videó alatti kommentekből kitűnik, hogy a német közönség egy része Orbán Viktort Európa utolsó államférfijaként, a kontinens egyik legjobb vezetőjeként ünnepli. 

Egy néző így fogalmazott:

Köszönöm, Orbán úr! Nagyszerű. Béke.

 

Mások az interjú tartalmát és a magyar vezetés határozott álláspontját dicsérték:

Ez az egyetlen világos magyarázat Európa helyzetéről. Igaza van az anarchiával kapcsolatban, tisztelet neki!

Más a migráció kapcsán a terjedő antiszemitizmusról írt.

A demokráciánk ezt nem fogja túlélni! A svédországi zsidók nem merik megmutatni magukat! Kiköltöznek Svédországból. Igaza van az anarchiával kapcsolatban. Tisztelet Orbán úrnak!

Egy másik kommentelő azt írta:

A magyaroknak szerencséjük van vele (Orbán Viktorral). Ellentétben néhány más gerinctelen európai vezetővel.

 

Más úgy fogalmazott: Ő az egyetlen ember Európában, aki ennyire érti a dolgokat.

Az interjúban Orbán Viktor többek között arról is beszélt, hogy az Európai Unió békeprojektből háborús projektté vált, Donald Trump amerikai elnök viszont „a béke embere”.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

