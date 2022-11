„Az orosz kémek kiutasítása hatalmas csapás Putyinnak”

Az Egyesült Királyságban 2018-ban kezdődött el az orosz állampolgárok kiutasításának hulláma, azt követően, hogy a kémkedés vádjával elítélt Szergej Szkripalt és lányát, Juliát idegméreggel akarták megmérgezni a dél-angliai Salisbury városában. Az eset óta a britek több mint száz orosz diplomácia vízumkérelmet utasítottak vissza.

Német és orosz zászló Oroszország berlini nagykövetsége előtt.

Kémkedéssel vádolt civilek

Nemrégiben egy Iránban született, de svéd állampolgárságú testvérpár ellen indítottak eljárást: azzal vádolják őket, hogy tíz éven keresztül kémkedtek Oroszországnak. A BBC brit közmédia jelentésekre hivatkozva azt írta, a 42 éves Peyman Kia és öccse, a 35 éves Payam Kia a svéd biztonsági szolgálatoknál dolgozott – egyikük egy kormányzati ügynökségnél vezetői pozíciót töltött be, mikor tavaly év végén letartóztatták őket.

Stockholm szerint a két férfi olyan információkat szivárogtathatott ki az orosz vezetésnek és a hírszerzésnek, amelyek Svédország biztonságát is veszélybe sodorták: kiadhatták többek közt a svéd biztonsági szolgálat teljes személyzetének listáját. A hatóságok szerint az idősebb férfi az elmúlt években olyan hírszerzői jelentésekhez jutott hozzá, melyekhez nem volt jogosultsága.

Október végén pedig Norvégiában tartóztattak le egy egyetemi tanárt: a harmincas éveiben járó, magát brazil akadémikusnak kiadó – egyébként orosz – férfit szintén azzal vádolnak, hogy Oroszországnak kémkedett. Norvég tisztviselők arról számoltak be, a férfi 2021 óta dolgozott kutatóként a Tromsói Egyetemen, szakterülete az országhoz kapcsolódó hibrid fenyegetések voltak. Ügyvédje szerint tagadja, hogy Moszkvának szivárogtatott volna ki titkos információkat. A rendőrség nem hozta nyilvánosságra, miért pont múlt hónap végén tartóztatták le, csupán annyit közöltek a hatóságok,

még akkor is, ha tevékenysége nem jelent veszélyt a királyság biztonságára, attól tartunk, visszaélhet vele Oroszország. Ez volt a megfelelő időpont arra, hogy leállítsuk tevékenységét.

„Kína a legnagyobb fenyegetés”

Az MI5 vezetője hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború kezdete óta London az egyik legerősebb támogatója Kijevnek, ezért készen kell állniuk arra, hogy az orosz agresszió célpontjává válhatnak a következő években. Felelevenítette a Kreml azon állításait is, melyek szerint a britek állhattak az Északi Áramlat gázvezetékek ellen szeptemberben elkövetett támadások mögött.

A brit hírszerzés ugyanakkor Kínát tartja a legnagyobb hosszú távú fenyegetésnek.

Közölte, a kínai hatóságok figyelemmel kísérik és meg is félemlítik az Egyesült Királyságban élő közösséget: erőszakos hazatelepítésről és támadásokról szóló fenyegetésekről számolt be. McCallum továbbá annak is hangot adott, Peking meglehetősen szoros kapcsolatot alakított ki a brit politikusokkal: jó kapcsolatokat ápolnak például közéleti személyiségekkel, valamint önkormányzati képviselőkkel, akik később a parlamentbe is bejuthatnak. Éves értékelésében arról is beszámolt, a terrorizmus továbbra is komoly fenyegetést jelent:

2017 óta 37, tavaly június óta pedig nyolc összeesküvést sikerült meghiúsítani

– ismertette.

