Az Élősködők és a Squid Game világsztárja Budapestre érkezik

Ha az elmúlt évek legmeghatározóbb dél-koreai filmjeit említjük, szinte lehetetlen Jung Jaeil zenéje nélkül beszélni róluk. Ő komponálta Bong Joon-ho Oscar- és Arany Pálma-díjas filmjének, az Élősködőknek (Parasite) a sejtelmes, ironikusan finom zenei világát, és ő áll a Netflix történetének legnézettebb sorozata, a Squid Game hátborzongatóan fülbemászó dallamai mögött is.

Jung Jaeil, az Élősködők és a Squid Game zeneszerzője. Forrás: Müpa

Jung Jaeil zenéje egyszerre kortárs és időtlen: a barokk polifóniától Arvo Pärt minimalizmusáig, a popzene ritmikájától a koreai népzene érzelmi mélységéig számtalan hatásból építkezik. Zenéiben a Kelet és a Nyugat találkozása nem egzotikus díszlet, hanem természetes kifejezési forma az emberi érzelmek univerzális nyelvén.

A budapesti koncert ennek az összhangnak lesz az ünnepe.

Az esten Jung Jaeil saját zongorajátéka mellett a Budafoki Dohnányi Zenekar is színpadra lép, Szüts Apor vezényletével. A zeneszerzőt három dél-koreai művész is kíséri: Kim Julhee, a phanszori (koreai ének) mestere, Lee Aram, a daegeum (koreai bambuszfuvola) virtuóza és Lee Junhjung, a csanggu (koreai dob) elismert művésze.

A különleges hangszerelés ötvözi a nyugati szimfonikus zenét a tradicionális koreai hangzással. Jung Jaeil zenéje élőben új dimenziókat kap: a filmek kísérőzenéje önálló koncertművé válik, amely egyszerre hat az érzelmekre és a gondolatokra.

Jung Jaeil alkotásaiban mindig ott húzódik egy mélyebb történet: az emberi kapcsolatok törékenysége, a társadalmi különbségek feszültsége, az egyéni küzdelem és a remény motívuma. Ahogyan az Élősködők zenéjében a feszültség és az irónia finoman váltják egymást vagy ahogyan a Squid Game zenei világa a gyermeki dallamokat kegyetlen kontrasztba állítja a túlélés harcával – Jung Jaeil mindig a határon játszik, az ismerős és az idegen, a klasszikus és a modern között.

Nem véletlen, hogy a zeneszerzőt sokan a kortárs filmzene új irányzatának egyik legfontosabb alakjaként tartják számon. Művészetében a zene több mint illusztráció – önálló gondolat, amely reflektál, kérdez és elgondolkodtat.

A koncert zenei esemény és egyben kulturális találkozás is. Jung Jaeil budapesti fellépése a Korea felszabadulásának 80. évfordulóját ünneplő programsorozat részeként valósul meg.