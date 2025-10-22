Matteo Salvini: a miniszter, aki megállította a migráció áradatát

Matteo Salvini az elmúlt években következetesen a határok védelmét és az illegális bevándorlás megfékezését nevezte politikája legfontosabb céljának. Ahogy arról beszámoltunk, most emiatt támadják álcivil szervezetek a Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC).
Az olasz Liga vezetőjének neve szorosan összefonódott az illegális migráció elleni fellépéssel. A 2019-es Pro Activa Open Arms-ügy az egyik leghevesebb európai vitát váltotta ki, amikor egy spanyol civil szervezet hajója 147 migránssal három héten át vesztegelt Lampedusa közelében, miközben Spanyolország több kikötőt is felajánlott számára. A hajó legénysége azonban mindenáron Olaszországba akarta vinni az embereket, amit Salvini belügyminiszterként megakadályozott. Állítása szerint a civil szervezet tudatosan próbálta kikerülni a nemzetközi szabályokat, és ezzel Olaszországot kényszerhelyzetbe hozta. Dokumentumokkal igazolta, hogy az NGO visszautasította a legközelebbi biztonságos kikötőket.