Matteo SalviniOlaszországmigráció

Matteo Salvini: a miniszter, aki megállította a migráció áradatát

Matteo Salvini neve az elmúlt években egyet jelentett a határok védelmével és az illegális bevándorlás elleni határozott fellépéssel. Belügyminisztersége idején Olaszország olyan politikai irányváltást hajtott végre, amely hosszú időre meghatározta az európai migrációs vitákat. Salvini a kikötők lezárásával és a civil hajók tevékenységének korlátozásával nemcsak Olaszországot, hanem az egész kontinenst igyekezett megóvni az ellenőrizetlen migráció következményeitől.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 20:41
Migránsok érkeznek az olaszországi Lampedusa szigetének kikötőjébe Fotó: ZAKARIA ABDELKAFI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Matteo Salvini az elmúlt években következetesen a határok védelmét és az illegális bevándorlás megfékezését nevezte politikája legfontosabb céljának. Ahogy arról beszámoltunk, most emiatt támadják álcivil szervezetek a Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC).

Matteo Salvini (Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP)
Matteo Salvini (Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP)

Az olasz Liga vezetőjének neve szorosan összefonódott az illegális migráció elleni fellépéssel. A 2019-es Pro Activa Open Arms-ügy az egyik leghevesebb európai vitát váltotta ki, amikor egy spanyol civil szervezet hajója 147 migránssal három héten át vesztegelt Lampedusa közelében, miközben Spanyolország több kikötőt is felajánlott számára. A hajó legénysége azonban mindenáron Olaszországba akarta vinni az embereket, amit Salvini belügyminiszterként megakadályozott. Állítása szerint a civil szervezet tudatosan próbálta kikerülni a nemzetközi szabályokat, és ezzel Olaszországot kényszerhelyzetbe hozta. Dokumentumokkal igazolta, hogy az NGO visszautasította a legközelebbi biztonságos kikötőket.

A spanyol Open Arms nem kormányzati szervezet 2023. augusztus 3-án Lampedusa közelében mentett ki 194 különböző nemzetiségű migránst (Fotó: VALERIA FERRARO / ANADOLU AGENCY)
2023. augusztus 3-án migránsok Lampedusa közelében (Fotó: VALERIA FERRARO / ANADOLU AGENCY)

Az ügy miatt bíróság elé került, de – ahogyan a Gregoretti-ügy tárgyalásán is kijelentette – döntéseiért nem szégyent, hanem büszkeséget érez. 

Büszke vagyok rá, hogy megvédtem Olaszországot és Európát

 – mondta. Hangsúlyozta, hogy intézkedései a nemzeti és nemzetközi jog betartását szolgálták, és hogy a tengeren elhunyt migránsok száma minisztersége idején szinte nullára csökkent.

Landing of migrants in the port of Salerno, Italy on April 19, 2017. The Gregoretti ship carried about 400 migrants form Subsaharian to port of Salerno, on the ship there are more than two corpses, 354 man and 40 women. (Photo by Paolo Manzo/NurPhoto) (Photo by Paolo Manzo / NurPhoto via AFP)
Migránsok partraszállása Salerno kikötőjében, Olaszországban, 2017. április 19-én (Fotó: PAOLO MANZO / NurPhoto)

Salvini szerint a szigorú kikötőzár és az embercsempészekkel szembeni fellépés nem embertelenségből fakadt, hanem abból a meggyőződésből, hogy az emberéleteket csak a tengeri indulások megakadályozásával lehet megmenteni. 

A Liga vezetője többször kiemelte, hogy a bevándorlás megfékezése nemcsak Olaszország, hanem egész Európa érdeke. 

Ha Olaszország elesik, Európa is elesik

 – mondta, utalva arra, hogy a Földközi-tenger védelme az egész kontinens biztonságát szolgálja.

Salvini az olasz kormány infrastrukturális minisztereként tavaly határvédelmi bizottság létrehozását is bejelentette, amelyhez olasz és más európai állampolgárok is csatlakozhatnak. Salvini szerint a kezdeményezés célja, hogy közösséget építsen mindazokból, akik támogatják a szigorú, de igazságos migrációs politikát.

A politikus az idén júniusban megrendezett Patrióták Európáért brüsszeli rendezvényén ismételten kiemelte, hogy az Európai Uniót vissza kell vezetni a szuverén nemzetállamok együttműködésének irányába. Fő veszélyként nem a keleti, hanem a déli határokon jelentkező migrációt nevezte meg, amely szerinte ember-, drog- és fegyvercsempészettel is összefonódik. Elutasította az európai hadsereg és az új uniós adósságok ötletét, és a békét, valamint a biztonságot jelölte meg elsődleges célnak.

2023. október 21-én egy líbiai halászhajón több mint 600 ember partraszállása érkezett az olaszországi Lampedusára (Fotó: FELICE ROSA / Hans Lucas)
2023. október 21-én egy líbiai halászhajón több mint 600 ember érkezett az olaszországi Lampedusára (Fotó: FELICE ROSA / Hans Lucas)

Salvini többször hangsúlyozta, hogy az illegális bevándorlás megfékezése és az emberkereskedelem felszámolása közvetlenül kapcsolódik Európa biztonságához. Ahogy fogalmazott: A határok védelme nem bűn, hanem kötelesség.

A határok védelme nem bűn, hanem kötelesség, és aki ezt nem érti, az nem az olasz nép oldalán áll.

Borítókép: Migránsok érkeznek az olaszországi Lampedusa szigetének kikötőjébe (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMajka

Van ehhez egy dalocska!

Bayer Zsolt avatarja

Majka énekli: „pénz, pénz, pénzecske!”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu