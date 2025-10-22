Matteo Salvini: a miniszter, aki megállította a migráció áradatát

Az ügy miatt bíróság elé került, de – ahogyan a Gregoretti-ügy tárgyalásán is kijelentette – döntéseiért nem szégyent, hanem büszkeséget érez.

Büszke vagyok rá, hogy megvédtem Olaszországot és Európát

– mondta. Hangsúlyozta, hogy intézkedései a nemzeti és nemzetközi jog betartását szolgálták, és hogy a tengeren elhunyt migránsok száma minisztersége idején szinte nullára csökkent.

Migránsok partraszállása Salerno kikötőjében, Olaszországban, 2017. április 19-én (Fotó: PAOLO MANZO / NurPhoto)

Salvini szerint a szigorú kikötőzár és az embercsempészekkel szembeni fellépés nem embertelenségből fakadt, hanem abból a meggyőződésből, hogy az emberéleteket csak a tengeri indulások megakadályozásával lehet megmenteni.

The situation in Italy is out of control. In the last 24 hours, 22 boats have arrived with 1400 illegal immigrants, only men. Stop the invasion, save Europe! pic.twitter.com/B3AWgX71IE — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 19, 2023

A Liga vezetője többször kiemelte, hogy a bevándorlás megfékezése nemcsak Olaszország, hanem egész Európa érdeke.

Ha Olaszország elesik, Európa is elesik

– mondta, utalva arra, hogy a Földközi-tenger védelme az egész kontinens biztonságát szolgálja.