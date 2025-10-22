Rendkívüli

Megdöbbentő: a lengyel külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság kőolajvezetéket

Matteo SalviniNemzetközi Büntetőbíróságmigráció

Matteo Salvinit támadják a Nemzetközi Büntetőbíróságon

A migrációs politika miatt tettek feljelentést a Nemzetközi Büntetőbíróságon Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes és korábbi kormányfők ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 15:38
Matteo Salvini Fotó: ALBERTO PIZZOLI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az olasz sajtó arról számol be, hogy a Front Lex nem kormányzati szervezet (NGO) és az International Law in Action kivizsgálást nyújtott be a Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC), olyan politikusokkal szemben, akik olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek szerintük súlyosan sértik az emberi jogokat és a migránsok szabad mozgásához való jogát. Matteo Salvini migrációs politikáját is támadják. 

Matteo Salvini a migránscsempészek elleni küzdelmet Líbia partjainál kezdte
Matteo Salvini a migránscsempészek elleni küzdelmet Líbia partjainál kezdte
(Fotó: AFP)

A jelentés vádjai között szerepel a „Mare Nostrum” európai mentőakció feladása, valamint különböző megállapodások tető alá hozása az észak-afrikai országok kormányaival. 

A kivizsgálások korábbi baloldali kormányok miniszterelnökeit is érintik, Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Paolo Gentiloni és más európai vezetők nevét is idézik. 

A 2013 és 2019 közötti időszakot vizsgálják, amikor Matteo Salvini az Ötcsillag Mozgalom és a Liga koalíciós kormány belügyminisztere volt. A 2017-ben Olaszország és Líbia közt aláírt memorandum jelentős változásokat vezetett be a migrációs politikában. 

Az indulásokat az észak-afrikai partoknál kívánta megállítani, a migránscsempészek elleni küzdelmet Líbia partjainál kezdte. 

A két civil szervezet most azzal vádolja az olaszokat, hogy együttműködtek a líbiai milíciákkal és támogatták, hogy a menekülő migránsokat a líbiai fogva tartási központokba szállítsák vissza. A jelentés szerint az olasz politikusok emberiség elleni bűncselekményt követtek el, mivel engedték, hogy olyan táborokba szállítsák a fegyveres konfliktus ellen menekülő személyeket, ahol szisztematikusan követtek el gyilkosságot, nemi erőszakot és más súlyos kínzásokat. 

Borítókép: Matteo Salvini (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekBékemenet

Lássuk, mit szól a háborúpárti elit a béketárgyalások híréhez!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Az európaiak és a magyarok többsége békepárti.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu