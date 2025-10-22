Matteo Salvinit támadják a Nemzetközi Büntetőbíróságon

Az olasz sajtó arról számol be, hogy a Front Lex nem kormányzati szervezet (NGO) és az International Law in Action kivizsgálást nyújtott be a Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC), olyan politikusokkal szemben, akik olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek szerintük súlyosan sértik az emberi jogokat és a migránsok szabad mozgásához való jogát. Matteo Salvini migrációs politikáját is támadják.

Matteo Salvini a migránscsempészek elleni küzdelmet Líbia partjainál kezdte

(Fotó: AFP)

A jelentés vádjai között szerepel a „Mare Nostrum” európai mentőakció feladása, valamint különböző megállapodások tető alá hozása az észak-afrikai országok kormányaival.

A kivizsgálások korábbi baloldali kormányok miniszterelnökeit is érintik, Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Paolo Gentiloni és más európai vezetők nevét is idézik.

A 2013 és 2019 közötti időszakot vizsgálják, amikor Matteo Salvini az Ötcsillag Mozgalom és a Liga koalíciós kormány belügyminisztere volt. A 2017-ben Olaszország és Líbia közt aláírt memorandum jelentős változásokat vezetett be a migrációs politikában.