Vlagyimir Putyin visszavonná a kritikusok állampolgárságát

– A módosítások nyilvánvalóan azokat az ukránokat célozzák meg, akik az orosz megszállás alatt szereztek útlevelet. Sok ukrán ugyanis kénytelen volt állampolgárságát megváltoztatni az orosz csapatok által jelentett fenyegetés miatt – számolt be a The Kyiv Independent angol nyelvű hírportál. A változtatásokat Vlagyimir Putyin javasolta egy olyan törvényjavaslathoz, melyet első olvasatban már elfogadtak. A javaslat részleteiről a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség számolt be:

az orosz elnök kibővítené a bűncselekménynek minősülő cselekmények listáját a háborúról szóló álhírek terjesztésével, valamint a hadsereg hiteltelenítésével, lejáratásával.

A hírportál szerint a „részvétel egy nemkívánatos szervezet tevékenységében” is bűncselekménynek minősülne, ami szintén az érintettek útlevelének bevonását vonná maga után. A listához tartozik a szélsőségességre való buzdítás, fegyveres lázadás megszervezése, az orosz zászló és címer kigúnyolása, a terrorizmus, valamint az is, ha valaki az elnök vagy más kormánytisztviselők életére tör.

A felsorolt javaslatok azonban kizárólag azokra érvényesek, akik honosított állampolgársággal rendelkeznek, az érintettek elsősorban a Moszkva által annektált területekről származnak.

Mindenkinek el kell döntenie, hogy az országával van, vagy nem

– szögezte Dmitrij Vjatkin, az orosz parlament alsóházának, az állami dumának képviselője.

Amennyiben Putyin javaslatát a parlament jóváhagyja, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) hatáskörét is kibővítenék, ugyanis az FSZB feladata lenne az esetek kivizsgálása.

Nemrégiben egy klímaaktivistát fosztottak meg állampolgárságától: Arshak Makichyan az ukrajnai háború egyik leghangosabb kritikusává vált. Egy fiatal fiút pedig amellett, hogy ötezer rubeles pénzbírság megfizetésére köteleztek, még ki is utasították Oroszországból, hazaszállították Moldovába.

A 22 éves Nikolai Lebedev olyan videót töltött fel magáról közösségi oldalára, amelyen orosz katonának öltözve, golyóálló mellényt viselve fekszik egy szobában, a felvételt készítő társa pedig rádob egy tárgyat, mintha gránát lenne.