Felerősíthet egy népbetegséget is az őszi óraátállítás, erre figyeljen október 26-án, vasárnap

Alig néhány nap és itt az őszi óraátállítás ideje: október 26-án, vasárnap hajnali 3 órakor hajnali 2 órára tekerhetjük a mutatókat. A téli időszámításra való átállás azonban sokak számára megterhelő, felerősítheti egy népbetegség: az alvászavar.

Az óraátállítás idején néhány praktikával segíthetjük szervezetünket (Forrás: Pexels)

Mi köze van a cirkadián ritmusnak az óraátállításhoz?

Az alvás misztikuma mindig is foglalkoztatta az emberiséget, Arisztotelész példádul konzerváló, megőrző folyamatnak gondolta az alvást, amelynek során az érzékelés felfüggesztődik. Úgy vélte, ilyenkor a lélek visszavonul a maga szobájába. A valódi alváskutatások az 1800-as években kezdődtek el, ám az első sikert csak az 1900-as években érte el két francia kutató, akik egy alvásban megakadályozott kutya „hypnotoxinjait” egy másik kutyába juttatták a vér útján, aki ettől mély álomba merült.

Az alvás és az életminőség összefüggésének kutatása az elmúlt évtizedekben került igazán fókuszba. Az ezzel kapcsolatos – negatív – eredmények pedig felgyorsították az eseményeket.

Kiderült, hogy a népbetegségek – mint a diabétesz, a depresszió, az elhízás, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint egyes ráktípusok – jelentős részéért az életmódunk, és ezzel együtt a helytelen alváskultúránk tehető felelőssé. Mi több, az alvászavar mára népbetegséggé nőtte ki magát, az ehhez fűződő betegségek pedig sok ember életét veszik el.

Az őszi óraátállítás során néhány aprósággal mi magunk is segíthetjük szervezetünk átállását, sőt, egy kis tudatossággal az alvászavartól is megszabadulhatunk.

Hogyan segítsük a szervezetünket az óraátállítás idején?

A plusz egy óra alvás ellenére az óraátállítást követő hetekben sokan kimerültnek és nyugtalanabbnak érzik magukat, aminek oka, hogy a szervezetünk biológiai órája nem tud azonnal alkalmazkodni. Az új időrendhez való alkalmazkodáshoz időre van szükségünk, ám néhány egyszerű lépéssel segíthetjük testünk és így cirkadián ritmusunk átállását: