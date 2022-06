A kialvatlanság életveszélyes

Második esély

Az alvással kapcsolatos problémákat néhány évtizeddel ezelőtt még nem tekintették betegségnek, ma már azonban az orvostudomány a „nem normális” alvást ugyanolyan kóros állapotnak tekinti, mint mondjuk a szív- és érrendszeri problémákat.

A Honvédkórház alváslaborját 1996-ban nyitották meg, akkoriban mindössze egy alvásvizsgáló géppel és egy poli­gráffal végezték a munkát. Ma már naponta több mint száz ember kér segítséget alváspanaszai ­miatt, míg évente két-három ezer új beteget regisztrálnak. Évente több mint tízezer éjszakai és nappali vizsgálatot végeznek, naponta átlagosan harmincat. Az ellátásban öt szakorvos, számtalan délelőttös asszisztens, valamint tíz – éjszakánként négy – alvástechnikus dolgozik. Utóbbiak egész éjjel figyelik a monitorokon a vizsgálatokon részt vevő, alvó betegeket, és felügyelik a vizsgálati eszközök működését.

– A gond itt van a garatban, a garat­izom ugyanis a kor előrehaladtával és a túlsúly miatt megereszkedik, meglazul. Egy darabig csak zörög, vagyis horkolunk, egy idő után viszont annyira meglazul a garatfal, hogy a légzés során összetapad, elzárja a levegő útját. A tüdő nem jut oxigénhez, így az agyunk azonnal riasztót fúj, felmegy a pulzusszám, megnő az adrenalin és felébreszt minket. Ekkor végre megnyílik a garat, levegőhöz jut a testünk, ám mire megint mély alvásba kerülnénk, a garat újra elzáródik és az agy ismét kénytelen felébreszteni minket

– magyarázza az alvástechnikus.

Ezzel a jelenséggel azonban több gond is van. Mivel az agyunk kénytelen „otthagyni” a feladatait, hogy megnyissa a garatot, megszakítja a mély alvásban történő elengedhetetlen munkafázisokat is. Az éjszaka első harmadában sokkal több a mély alvási fázis, míg a második felében sokkal több a REM, vagyis az álomfázis. A mély alvási fázis azért elengedhetetlen, mert csak ebben a néhány órában termelődnek bizonyos hormonok: a gyerekek esetében növekedési hormon, a női nemi hormonok egy része és a tesztoszteron, sőt az immunrendszer is ebben az időszakban a leghatékonyabb. Óránként ráadásul akár hatvan légzéskimaradás lehet, ez az oxigénhiányos állapot pedig életveszélyes, jelentősen lerövidíti az élettartamot. – Ez hosszú távon, öt-tíz év leforgása alatt teljesen tönkreteszi a testet. Kikészül a szív, és az agy ahelyett, hogy ellátná azokat a feladatait, amelyeket éjszaka kellene elvégeznie, folyamatosan az életben tartáson dolgozik, és azon, hogy levegőhöz juttassa a tüdőt – figyelmeztet a szakember.

Fotó: Arpad Kurucz

Közben felkerülnek Gyula bácsi testére a lábmozgást vizsgáló elektródák, az EKG és a mellkaspánt is, ami a légzést méri, majd a hasi légzést vizsgáló elektróda következik. A vékony, színes kábeleket egyesével ragasztja fel Hajnalka. A buszsofőr végül a fejére is kap pár az elektródát, megtudom, hogy ezekkel mérik a frekvenciákat, amelyekkel az alvás fázisait vizsgálják. Nagy fegyelem kell ahhoz, hogy ezekben az elektródákban valaki egyáltalán el tudjon aludni.

Az űrkutatásnak köszönhető

– Ilyen lehet dolgozni a NASA-nál – viccelődik Gyula bácsi, amikor végigméri magát. A buszvezető jól gondolja, az alvással kapcsolatos vizsgálatokat ugyanis az űrkutatásnak köszönhetjük. A számítógépek, élettani paramétereket és légzést vizsgáló gépek házasítása egy új eszközt hoztak létre: a poliszomnográfot. Kiderült, testünk éjszaka is aktív.

– Most jön az utolsó felvonás, vagyis az úgynevezett Cpap-készülék felhelyezése – folytatja Hajnalka, majd elmagyarázza, hogyan működik. – Ez az eszköz egy kis gépből és egy maszkból áll, ami enyhe levegőnyomással megtartja a garat falát, ezáltal biztosítva az oxigén szabad áramlását és az alvás folyamatosságát is. Ennek a készüléknek hála – és ha időben segítséget kérünk – néhány éven belül a garat fala újra megerősödhet és a fulladás is megszűnik. Azáltal, hogy a garat nyitva van, levegőhöz jutunk és nem fulladozunk, folyamatosan javul az állapotunk. Eljutunk a pihentető alvás állapotába, az agy is teheti a dolgát, visszanyerjük az energiánkat és beindul a fogyás is. Kapunk az élettől egy második esélyt – foglalja össze az alváslabor munkatársa.

– Meg kell szokni azért ezt a maszkot, de a legfontosabb, hogy jól illeszkedjen az arcára. Tessék szólni, ha kényelmetlen, csengessen, ha szüksége van valamire vagy a mosdóba kell mennie – sorolja Hajnalka, majd gyorsan betakargatja és elbúcsúzik: – Reggel hatkor fogom leszedni a maszkot, jó éjszakát kívánok!

Az estének még közel sincs vége, sok a teendő, a többi betegre is fel kell rakosgatni az elektródákat.

Ma összesen tizenöten alszanak itt, köztük egy pincér, aki inszomniában szenved, egy rendőr, aki a légzéskimaradása miatt kért segítséget, és egy középkorú nő, aki legalább harminc éve altatókon él.

– A háziorvosomtól kaptam a beutalót. A munkám miatt teljesen felborult az alvásom, hosszú éveken át dolgoztam egy élelmiszerláncnál, ahol sokszor kora hajnalban indult a munka, megszoktam, hogy szinte még éjszaka kell kelnem – meséli Edit, aki időközben súlyosan elhízott és cukorbeteg is lett. A 47 éves nő nincs egyedül a problémájával, az alvászavar gyakori „mellékhatása” ugyanis a túlsúly. A fogyás elengedhetetlen eszköze az úgynevezett szomatotrop hormon, amely felnőttkorban erős zsírbontó aktivitással bír. Mély alvás híján viszont ez a hormon nem tud termelődni, így a test nem tud hozzáférni a zsírtartalékokhoz. Az alvási apnoéban szenvedők többsége már eleve túlsúlyos, ami ennek a hormonnak a hiányával csak további pluszkilókat eredményez.

Este tíz óra. A körlet lassan elcsendesedik, az alvástechnikusok a helyükre ülnek. A szobák elsötétedtek, már csak egy-egy kislámpa fénye szűrődik ki a folyosóra. A monitorok viszont életre kelnek, megelevenednek a ­frekvenciák, a színes drótok folyamatosan küldik a jeleket a páciensek alvásáról. – Ezek a vonalkák, jelek csak elsőre tűnnek bonyolultnak, itt például azt látjuk, hogy a páciens szeme csukva van. Ezek pedig az áll alatti elektródákat jelzik, amelyek megmutatják, hogy mikor van REM, tehát álomfázisban az ember, ilyenkor ugyanis teljesen ellazulunk, a testünk tónustalan – avat be az alvástechnikus.