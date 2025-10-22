Óriási bajban Magyar Péter, sorra mondják le a buszos utazásokat a vidékiek a háborús menetre

– Sorra mondják le a buszos és autós utazásokat a vidéki Tisza-szigetek, a menet előtt egy nappal – mondta el lapunk egyik, a Tisza Párt elnöksége mellett dolgozó forrása.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Kiemelte, egy-két vidéki nagyvárost kivéve eltűntek az érdeklődők.

Magyar Péter mozgósít, ahogy tud, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy csak a budapesti Tisza-szigetekre, illetve a támogatókra lehet majd alapozni

– jelentette ki a forrásunk. Azt is elmondta, hogy a Tisza Párt elnöke a kialakult helyzetről nem hajlandó tudomást venni, viszont a megbeszéléseken az esetleges kudarcért már előre hibáztatta alelnökeit, Forsthoffer Ágnest és Radnai Márkot.

Magyar Péter nem veszi számításba, hogy a vidékiek egyszerűen nem fognak miatta felutazni Budapestre

– emelte ki a forrásunk.

Apátiában a tiszások

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke attól tart, hogy holnap nem tudják majd megtölteni a Hősök terét, így pedig kiderül, hogy csökken a pártja iránti érdeklődés.