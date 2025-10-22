Forsthoffer ÁgnesRadnai MárkHősök teredemonstrációMagyar Péter

Óriási bajban Magyar Péter, sorra mondják le a buszos utazásokat a vidékiek a háborús menetre

Sorra mondják le a vidéki buszokat és autós utakat a Tisza Párt demonstrációjára – tudta meg lapunk. A pártelnökséghez közel álló forrás szerint Magyar Péter továbbra is bízik abban, hogy képes lesz tömegeket mozgósítani, annyi ugyanakkor már biztos, hogy a vidéki szimpatizánsok távol maradnak a háborús menettől.

Munkatársunktól
2025. 10. 22. 20:40
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke MTI/Szigetváry Zsolt
– Sorra mondják le a buszos és autós utazásokat a vidéki Tisza-szigetek, a menet előtt egy nappal – mondta el lapunk egyik, a Tisza Párt elnöksége mellett dolgozó forrása. 

20250907 Kötcse Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Fotó: Hatlaczki Balázs

Kiemelte, egy-két vidéki nagyvárost kivéve eltűntek az érdeklődők.

Magyar Péter mozgósít, ahogy tud, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy csak a budapesti Tisza-szigetekre, illetve a támogatókra lehet majd alapozni

– jelentette ki a forrásunk. Azt is elmondta, hogy a Tisza Párt elnöke a kialakult helyzetről nem hajlandó tudomást venni, viszont a megbeszéléseken az esetleges kudarcért már előre hibáztatta alelnökeit, Forsthoffer Ágnest és Radnai Márkot.

Magyar Péter nem veszi számításba, hogy a vidékiek egyszerűen nem fognak miatta felutazni Budapestre

– emelte ki a forrásunk. 

Apátiában a tiszások

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke attól tart, hogy holnap nem tudják majd megtölteni a Hősök terét, így pedig kiderül, hogy csökken a pártja iránti érdeklődés.

Magyar Péter hergeléssel és a Tisza alelnökeinek terrorizálásával akar minden korábbinál nagyobb tömeget vonzani a Hősök terére, ugyanakkor attól fél, hogy besül az akciója

 – mondta el lapunknak a forrás.

Mindent bevet Magyar Péter, hogy az embereket felhúzza és egy kis kormányellenes hangulatot teremtsen. Napok óta erről az eseményről szól minden közösségimédia-bejegyzése. A cél egyértelmű, hergeli a népet, hátha akkor kijönnek a demonstrációjára

– tette hozzá. A Tisza Párt emellett kamuprofilokon keresztül az ellenzéki szavazókat tömörítő csoportokban egy rendkívül rossz minőségű, mesterséges intelligenciával készült képpel igyekszik utcára hívni az embereket csütörtökre. 

Forrás: Facebook

Magyar Péter korábban egy ehhez kísértetiesen hasonlító képpel igyekezett utólag bebizonyítani, tömeg volt a Kötcsén rendezett demonstrációján. 

A kamuprofilok után itt a mesterséges intelligenciával (MI) készített tömegfotó

 – hívta fel a figyelmet Deák Dániel még szeptemberben. Az elemző közösségi oldalán tett közzé egy képet arról, 

miként manipulálta Magyar Péter pártja a kötcsei gyűlésen részt vevők számát.

Mint írta, miután nagyon kevesen voltak Magyar Péter kötcsei rendezvényén, és erről kikerült egy drónfotó, a tiszások elkezdtek terjeszteni egy MI-vel készített másik fotót, amin úgy tűnik, mintha sokan lettek volna.

„Kedves tiszások! Hiába csináltok több tízezer kamu Facebook-profilt, hiába hamisítotok kamu tömegfotókat, 

a választáson csak a valódi emberek tudnak majd szavazni!

 Felesleges ez a digitális önámítás” – fogalmazott Deák Dániel.


Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

