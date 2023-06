Drámai a helyzet a magyar határnál – videóval

Hosszú perceken át tartott a lövöldözés kedd este a szerb–magyar határ közvetlen közelében. A migránsok most már mindennap lövik egymás, s eddig csak a vakszerencsének és a helyiek óvatosságának köszönhető, hogy nem volt nem bevándorló áldozata vagy sérültje a gépfegyverekből leadott lövéseknek. A Magyar Nemzet információi szerint Szabadka több pontján is lehetett hallani kedd éjszaka és szerda hajnalban a fegyverropogást. A közösségi médiában többen is jelezték, hogy a távolból gépfegyverek zaja hallatszik.

Ezt a videót a város Makkhetes városrészében készítették. A posztot feltöltő fiatal édesanya csak annyit írt hozzá kommentként, hogy

a Makkhetesen többé nem tudnak nyugodtan aludni.

De nem csak ott lehetett hallani a lövöldözést. Palicson és a közeli radanováci erdő szélén is lövésektől volt hangos a kedd este – írják többen a Facebookon.

A helyeik félnek és felháborodottak, hogy gyakorlatilag no-go zónává vált az erdejük. A felvétel alatt az egyik hozzászóló például azt írta:

Korábban szerettem az unokáimmal az erdőbe járni., megtanítani nekik, hogyan hívják a fákat. Eső után pedig gombát gyűjtöttünk. Sátorozás és tábortűz is volt. Most ez tiltott terület

− fogalmazott a helyi lakos.

A lapunk által megkeresett egyik fiatal nő azt mondta, hogy az udvarban volt, amikor meghallotta a lövöldözést. A félelem lett úrrá rajta. Mint hangsúlyozta: perceken át tisztán hallotta a gépfegyverből leadott sorozatok hangját. A forgalom és az egyéb zajok ellenére is egyértelmű volt számára, hogy az erdő felől lőnek.

Néhány éve még elképzelhetetlen volt, hogy pár kilométerre terroristák lövik egymást a közvetlen közelünkben, mára pedig ez a mindennapok valósága

− emelte ki kérdésünkre a nevét nem vállaló asszony. Aláhúzta: félti gyermekeit, és attól tart, hogy ezek az illegális bevándorlók egy nap nem az erdőben, hanem a nyílt utcán kezdenek lövöldözésbe, ahogyan pár hónappal ezelőtt Horgoson is tették.

Nemcsak éjszaka, hanem kora hajnalban is lövések hangja kelti az észak-vajdaságiakat. Erről tanúskodik egy pár nappal ezelőtti videó is.

A helyiek egy-egy ilyen esetben riasztják a rendőröket, akik általában azt a tanácsot adják, hogy zárkózzanak be, s ne menjenek az utcára, ne hagyják el a házukat. Azután sorra következnek a rendőrségi akciók.

Rendőrségi akció Szerbiában (Fotó: Szerb Belügyminisztérium)

Legutóbb például Zomborban gyűjtöttek be 91 illegális bevándorlót; őket befogadóközpontokba szállították. Ez azonban nem jelent hosszú távú megoldást, hiszen ezek a központok nyíltak, a migránsok bármikor elhagyhatják azokat, s újra az Európai Unió felé vehetik az irányt.

Borítókép: A szabadkai buszpályaudvarnál migránsokkal szemben intézkednek a szerb rendőrök (Fotó: Magyar Nemzet)