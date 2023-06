Géppuskával felszerelt migránsok, újabb lövöldözés a magyar határnál + videó

Hétfőn hajnalban kakaskukorékolás helyett ismét lövésekre ébredhettek a szabadkaiak. A határ menti övezet lakosainak beszámolói szerint több sorozatlövést is lehetett hallani a kora reggeli órákban. A migránsok az erdőben kezdtek lövöldözni. A környéken lakók a közösségi oldalakon arról számoltak be, hogy már megint összecsapások hangja hallatszik a közeli bozótos mélyéről, a magyar határkerítésnél. Erről egy videó is készült.

A lakosok szerint több mentőautó is száguldott hétfő hajnalban az erdő irányába, arról egyelőre hivatalosan nem tudni, hogy hány sérültje lett az esetnek vagy lett-e halálos áldozat.

Az elmúlt hetekben ismét egyre több a leszámolás az illegális bevándorlók közt. Egy-egy ilyen akció után a rendőrök és a csendőrség alakulatai nagy számban vonulnak ki az erdőbe, de a rendteremtés általában csak pár napig tart, mert szinte azonnal visszatérnek a bandák, s félelemben tartják a helyi lakosságot.

Az emberek egyre felháborodottabbak, s azt kérdezik, minek kell történnie, hogy véget vessenek a hatóságok az ilyen erőszakos cselekményeknek. A Magyar Nemzet megkeresésére több szabadkai is azt mondta,

már egyáltalán nem mernek az erdő közelébe menni.

Sokaknak viszont nincs választása, mert közvetlenül az érintett környéken laknak. Ők azt mondják, hiába a hatósági intézkedések, amíg a taxisok zavartalanul szállítják a migránsokat az erdőig, addig a bűncselekmények napról napra folytatódni fognak. Szabadka belvárosában is gyakran látni illegális bevándorlókat, akik padokon ülnek vagy a bevásárlóközpontokban vásárolnak, majd ismét a határkerítés felé veszik az irányt.

Egyenruhák az erdőben. Forrás: Szerb Rendőrség

Eközben vasárnap ismét nagyszabású akciót tartott a rendőrség, ezúttal Nagykikinda község területén. A szerbiai belügyminisztérium tagjai 43 illegális migránst találtak, akiket befogadóállomásokra szállítottak. A közlemény szerint a rendőrök, miután átvizsgálták a környéket, két automata puskát, 28 darab lőszert, valamint terepszínű egyenruhákat találtak a bevándorlóknál.

Lőszerek a migránsoknál. Forrás: Szerb rendőrség

A hatóságok fegyver és robbanóanyag illegális előállítása és birtoklása gyanújával őrizetbe vettek egy afgán állampolgárt, akit bűnügyi feljelentéssel előállítottak, s az ügye a Zentai Alapfokú Ügyészséghez került.

Borítókép: Migránsoktól elvett fegyver Szerbiában (Forrás: Szerb Rendőrség)