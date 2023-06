Hatalmas biztonsági kockázatot rejt a migránsok kvótaszerű elosztása

Az embereknek a saját hazájukban szűnt meg a biztonságérzete, ami szerintem hatalmas probléma, ugyanis nem látják, hogy a kormányok bármit is tennének a korábbi biztonság visszaállításáért, továbbra is a migránsok kvótaszerű elosztását erőltetik, miközben már se Irakban, se Szíriában nincs polgárháború, a Közel-Kelet jelenleg biztonságos, haza is lehetne küldeni ezeket az embereket