Orbán Viktor: Európában fekete báránynak tartanak

A magyar kormány demokratikus és a nép akarata szerint cselekszik, Brüsszelből szovjet típusú vezetés utasít − jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Libero című olasz napilapnak adott interjúban pénteken.

A kormányfő kijelentette,

az Európai Unió számára „fekete bárányok vagyunk, de ez nekünk, magyaroknak nem jelent problémát. Mindig is a kóruson kívül álltunk, akkor is, amikor a vasfüggöny mögött voltunk a Szovjetunió idején, és elsőként harcoltunk a szabadságért”.

Orbán Viktor a volt olasz miniszterelnök, a Hajrá, Olaszország! (FI) elnöke, Silvio Berlusconi szerdai temetése alkalmából nyilatkozott a napilapnak.

Egy barátság kezdete

Kijelentette, az interjúval barátját akarja megvédeni a Berlusconit halála után is támadó baloldaltól. Elmondta, 1993 ősze óta baráti kapcsolatot ápolt az akkor még vállalkozó Berlusconival, aki megkereste őt, mivel be akart lépni a politikába. Orbán Viktor felidézte, Silvio Berlusconi harminc évvel ezelőtt kapcsolatot teremtett a számára legérdekesebbnek tűnő politikai vezetőkkel, hogy ellesse tőlük a politikai mesterség fortélyait: „Kezdetben fenntartásaim voltak, de ínyenc csalit dobott nekem, meghívott az AC Milan edzőközpontjába Milanellóba, azt ígérve, hogy Van Bastennel és Capellóval fogok ebédelni.”

Orbán Viktor felidézte, Berlusconi azt mondta neki, azoktól a politikusoktól akar tanulni, akik a kóruson kívül gondolkodnak.

A kormányfő hozzátette, Silvio Berlusconi most is hozzá nagyon hasonlóan gondolkodott az ukrajnai háborúról, valamint Európáról is, amely különböző manőverekkel megbuktatta az egyetemesen Európa-pártiként ismert Berlusconi egykori kormányát, mert Berlusconi nem akart fejet hajtani a német és holland szabályoknak. Hozzátette, jelenleg bárkit, aki más nézetet képvisel az ukrajnai háborúról, mint Joe Biden amerikai elnök, azt putyinizmussal bélyegzik meg. Kifejtette, ő úgy értékeli a helyzetet, mint Ferenc pápa, „csak a mi szavunk Európában kisebbségben van”.