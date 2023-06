Óriási vitát kavart a muszlim öltözék viselése a francia iskolákban + videó

A fenti témát kommentálta a Twitteren Florence Bergeaud-Blackler írónő is, akinek a Muszlim Testvériség nevű iszlamista szervezetről szóló könyvének a bemutatóját az utolsó pillanatban elnapolta a párizsi Sorbonne egyetem. A szerzőt a kötet januári kiadását követően rendőri védelem alá helyezték, miután több halálos fenyegetést is kapott.

Bergeaud-Blackler bejegyzése szerint nemcsak Franciaországban, hanem Belgiumban is előfordul, hogy néhány felső tagozatos általános iskolás lány nem mutatkozik fedetlen karral, még a legnagyobb hőség idején sem. Az írónő felhívja rá a figyelmet, hogy a test ilyen módon való elfedése iszlám norma, nem pedig szokás.

Így kérdéses, hogy jogában áll-e egy iskola igazgatójának megtiltani az abaya viselését az iskola épületén belül. Mivel az idén ugrásszerűen megnőtt a franciaországi iskolákban az abayát viselő diákok száma, Pap Ndiaye oktatási miniszter június elején összehívta a tankerületi vezetőket, hogy megvitassák a problémát. A Le Figaro nevű lap értesülései szerint a miniszter éberségre szólította fel az intézmények vezetőit a szekularizmussal és annak betartásával kapcsolatban. Pap Ndiaye úgy nyilatkozott, hogy megszaporodtak a szekularizmus elleni támadások az oktatási intézményekben, ezért kiadtak egy körlevelet, s az abban foglaltak szigorú betartását kérik minden intézménytől.

A miniszter elmondása alapján a november 9-i dátummal kiadott körlevél meghatároz néhány dolgot, de mindenekelőtt azt, hogy a 2004-es törvényt szigorúan be kell tartatni az iskolákban. A politikus kiemelte, hogy tájékoztatni kell a tanuló családját, és védeni, valamint képezni kell az iskolák személyzetét, továbbá fegyelmi tanácsot kell az intézménybe irányítani abban az esetben, ha túl nagy lesz a nyomás egy oktatási létesítményben vagy egy városban.

Ami az abaya viselését illeti, egyértelműen a miniszteri körlevél az irányadó, az intézményvezetőknek kell eldönteniük, hogy vallási öltözékről van-e szó és hogy az sérti-e a szekularizmus elvét.

Ebben segítséget nyújt egy hatszáz fős apparátus, akik telefonon adnak tanácsot vagy akár el is utaznak az adott iskolába, ha problémás esettel állnak szemben, és ha a családdal folytatott megbeszélés nem vezet eredményre, akkor akár szankciókra is sor kerülhet. Pap Ndiaye leszögezte, hogy a körlevélben foglaltak alkalmazásával azon dolgoznak, hogy mérséklődjenek a francia iskolákban a szekularizmus elleni támadások, kiemelve, hogy nem csak a vallási ruhák és jelképek viseléséről van szó. A miniszter szerint nevelésre is szükség van, mert a tanulókat meg kell győzni arról, hogy a szekularizmus értük van, az ő javukat szolgálja.