Egy iszlám szervezetről írt, ezért cenzúrázták és halálosan megfenyegették + videó

Dagad a botrány Párizs neves egyeteme, a Sorbonne háza táján, a dékán ugyanis szinte az utolsó pillanatban, mindössze pár nappal a május 12-re tervezett könyvbemutató előtt mondta le Florence Bergeaud-Blackler előadását. A szerző, aki a Francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS) munkatársa, a Muszlim Testvériség nevű iszlamista szervezetről írt, idén januárban megjelent könyvét ismertette volna a hallgatóknak, ám a konferenciát törölte az egyetem.

A történtekről maga Florence Bergeaud-Blackler adott hírt a Twitteren. Az írónő kiemelte, hogy az előadást a Sorbonne bölcsészkarának dékánja biztonsági okokra hivatkozva függesztette fel, ám erről előzetesen nem egyeztetett a szerzővel. Florence Bergeaud-Blackler bejegyzése alapján tudomása szerint sem a könyv, sem annak témája ellen nem tiltakozott senki.

🔴On m'informe que la doyenne de la Faculté de Lettres de la Sorbonne a demandé la "suspension" de ma conférence sur le frérisme qui devait se tenir le 12 mai pour des raisons de "sécurité".



Elle ne m'a pas contactée.

Il n'y a pourtant eu aucune manifestation contre l'événement. pic.twitter.com/WzZkchvrA0 — Florence Bergeaud-Blackler (@FBBlackler) May 9, 2023

A Le Parisien nevű francia napilap értesülései szerint az eseményt elnapolták, előreláthatóan június 2-án lesz megtartva, ezzel kapcsolatban az egyetem kihangsúlyozta, hogy a szóban forgó konferenciát nem törölték és nem is cenzúrázták, hanem egy későbbi időpontra halasztották, ám a halasztás konkrét okait nem részletezte az intézmény.

A lap úgy tudja, hogy a CNRS munkatársa sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy akadályozzák a munkájában és az arról való tájékoztatásban, valamint találkozót kért Sylvie Retailleau francia felsőoktatási és kutatási minisztertől.

A Le Parisien információi alapján a politikus hamarosan fogadja az írónőt, a minisztérium pedig kiemelte, hogy tűrhetetlen, hogy az akadémiai szabadságot megkérdőjelezheti a vele szembeni legkisebb fenyegetés.

Az írónő nyilatkozott a Marianne nevű francia magazinnak is a történtekről, kiemelve, hogy az előadást a szervezők késői időpontra tették, 18 órai kezdettel, annak érdekében, hogy azt ne zavarják meg diákok. Hozzátette, hogy a konferencia iránt érdeklődők az idősebb generációból kerültek ki és a megszokottnál tájékozottabbak voltak.

A CNews hírportálnak nyilatkozva a szerző azt is kifejtette, hogy a könyve érzékeny témákat érint, amelyekről nem igazán szeretnek beszélni az emberek, mert veszélyekkel jár. A kötetben az írónő bemutatja, hogy milyen befolyással volt a Muszlim Testvériség két vagy akár három újraiszlamizált generációra Európában és Franciaországban, arra törekedve, hogy különféle stratégiákkal elkerülhessék az asszimilációt a társadalom bizonyos szektoraiban, hozzátéve, hogy ez különösen az egyetemen jellemző. Az írónő ezért nem lepődött meg azon, hogy az egyetemen vegyes érzelmekkel, sőt, egyes esetekben ellenségesen fogadták a könyvét.

Elmondása alapján voltak olyan kollégái is, akik a kötetben lévő állítások megcáfolása helyett megrágalmazták.

Florence Bergeaud-Blackler, auteure du livre «Le frérisme et ses réseaux, l’enquête», dont la conférence à la Sorbonne a été suspendue : «J'ai reçu des calomnies, des injures et des menaces de mort», dans #HDPros pic.twitter.com/kMBfmByvRL — CNEWS (@CNEWS) May 10, 2023

Florence Bergeaud-Blackler a Marianne-nak kiemelte, hogy

erőteljesen nő a cancel culture az egyetemeken, hozzátéve, hogy az utóbbi időben számos fenyegetést kapott, amelyek jelentős része a szóban forgó egyetemről származott.

Az írónő szerint a Sorbonne azzal, hogy lemondta az előadást, megtagadta az értékeit és a befolyását. Bergeaud-Blackler sajnálatosnak tartja, hogy egy több száz éves egyetem enged a fenyegetéseknek és meghátrál, holott a múltban széles körű tudást adott át.

Az írónő azt is elárulta, hogy míg az egyetem mossa kezeit és védi a hallgatóit, semmit nem tesz a kutatók védelme érdekében. Florence Bergeaud-Blacker kiemelte azokat a diákokat, akik a cancel culture hívei, mivel náluk kifejezetten jellemző, hogy agresszíven lépnek fel és megfenyegetik mindazokat, akik nem értenek egyet velük. Az írónő a véleménynyilvánítás és a kutatók szabadságának védelmét szorgalmazza és azt szeretné, ha ebben partner lenne a belügyminisztérium, az egyetemeket bevezetendő eszközökkel és intézkedésekkel.

Az antropológusként is tevékenykedő Florence Bergeaud-Blacker januárban megjelent könyve és annak kényes témája sokaknak nem tetszett, már a kiadását követően is rengeteg kritika és fenyegetés, valamint rágalom érte a szerzőt, többen halálosan is megfenyegették, a nő ezért rendőri védelmet kapott.

Une conférence pour un livre sur les "Frères musulmans" annulée à la Sorbonne, son auteure menacée sur les réseaux sociaux pic.twitter.com/H7FtiPmVEV — BFMTV (@BFMTV) May 10, 2023

Ügyvédje, Thibault de Montbrial úgy véli, az írónő újabb kötetével magára vonta a franciaországi intellektuális iszlamizmushoz közel álló körök haragját, ennek tudható be, hogy megsokasodtak az őt ért fenyegetések. Az ügyvéd a BFMTV-nek adott nyilatkozatában a 2020 októberében különös kegyetlenséggel meggyilkolt tanár, Samuel Paty esetéhez hasonlította védence ügyét, kiemelve, hogy ügyfele kutatásai és munkája során mindig is mérsékelt volt az iszlám és az iszlámizmus kapcsolatát illetően.

A Sorbonne-nal kapcsolatban azt mondta az ügyvéd, hogy az egyetemen átvették az irányítást az iszlamisták, és megfélemlítést, valamint bizonytalan légkört teremtve vezérlik a vezetőséget.

Ami a könyvet és annak szerzőjét ért kritikákat illeti, az ügyvéd leszögezte, hogy néhány olyan intellektuális személytől származnak, akikről köztudott, hogy közel állnak egyes iszlamista körökhöz.

Maître Thibault de Montbrial, avocat de la chercheuse du CNRS menacée de mort: "C'est le travail d'une chercheuse qui a toujours été extrêmement modérée notamment sur le lien entre l'islam et l'islamisme" pic.twitter.com/NBrSzNQfk8 — BFMTV (@BFMTV) May 10, 2023

A CNRS kutatójának ügye rendkívül nagy felháborodást keltett francia politikai berkekben. A Republikánus párt elnöke, Éric Ciotti támogatásáról biztosította az írónőt, akinek az előadását a Sorbonne lemondta a szélsőbaloldal fenyegetései miatt. A politikus szerint a francia egyetemek ismét azon cenzorok áldozatává váltak, akik a saját ideológiájukat helyezik előtérbe azáltal, hogy megakadályozzák az eszmecserét.

Tout mon soutien à @FBBlackler dont la conférence sur le frérisme a été honteusement annulée par l’université de la Sorbonne en raison des menaces de l’extrême gauche.



Une nouvelle fois, nos universités sont victimes des censeurs qui imposent leur idéologie en empêchant le débat… https://t.co/R7XjaLBMVH — Eric Ciotti (@ECiotti) May 10, 2023

Az egyik legnépszerűbb francia jobboldali politikus, Marine Le Pen is megszólalt a történtekkel kapcsolatban, az ellenzéki politikus elfogadhatatlannak tartja az írónőt ért cenzúrát. Le Pen kiemelte, hogy érdekes módon a franciaországi egyetem intézménye jóváhagyta egy szélsőbaloldali terrorista előadását, azonban elnapolta egy kutató konferenciáját, aki a Muszlim Testvériség által megtestesített iszlamista veszélyre figyelmeztet.

La liberté d’expression est permise au sein d’une université à un ancien terroriste d’extrême gauche venu s’y exprimer dernièrement, mais pas à une chercheuse qui alerte sur le danger islamiste incarné par les Frères musulmans. Cette censure est inacceptable. https://t.co/q9GpFYiJKG — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 10, 2023

A Marine Le Pen által említett szélsőbalos terrorista nem más, mint Jean-Marc Rouillan, az Action Directe nevű francia terroristacsoport alapítója és vezetője, amely a 80-as években több fegyveres merényletet is elkövetett, többek között 1986-ban meggyilkolták a Renault egykori vezetőjét, George Besse-t. Ezért és egy korábbi gyilkosságért Rouillan-t életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amiből 24 évet leült, majd 2012-ben feltételesen szabadlábra helyezték.

Rouillan sosem tagadta a terrorcsoportokkal való szimpátiáját. 2016-ban egy rádióműsorban dicsőítette és bátornak nevezte azokat a terroristákat, akik 2015-ben a párizsi Bataclan klubban több mint száz ártatlan embert lemészároltak. Ezért a kijelentésért terrorizmus dicsőítése miatt 18 hónap börtönbüntetésre ítélték a szélsőbalos férfit, ám, miután az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy vélte, hogy a fenti kijelentés belefér a szabad véleménynyilvánítás kereteibe, az ítéletet végül hatályon kívül helyezte a bíróság.

A politikai fogolyként felkonferált Jean-Marc Rouillan minden gond nélkül tarthatott előadást március végén a zöldpárti vezetésű Bordeaux egyetemén, derül ki a Le Figaro cikkéből. A lap azt is kiemeli, hogy az előadás hírére nem reagált a felsőoktatási miniszter.

Gilles-William Goldnadel népszerű francia esszéista is elmondta véleményét a Sorbonne-on történtekkel kapcsolatban, véleménye szerint az a probléma az egyetemmel, hogy fizikailag és ideológiailag is a szélsőbal kezében van. Hozzátette, hogy az iszlamista szélsőbal nem nézi jó szemmel az iszlamizmus elleni harcot.

Gilles-William Goldnadel : «Le problème de l'université c'est qu'elle est entre les mains de l'extrême-gauche, aussi bien physiquement qu'idéologiquement» #HDPros2 pic.twitter.com/8BETe4SwpD — CNEWS (@CNEWS) May 10, 2023

A CNRS is reagált a munkatársát ért fenyegetésekre, április közepén közzétett Twitter-bejegyzésükben azt írták, hogy a kutatási központ mindig is kiállt a kutatás szabadságának védelme mellett, határozottan elítélik a Florence Bergeaud-Blackler-t ért fenyegetéseket és minden támogatást megadnak neki, valamint biztosítják számára az általa kért munkahelyi védelmet.

Depuis toujours, le @CNRS défend la liberté de la recherche. Il condamne fermement les menaces portées à l'encontre de Florence Bergeaud-Blackler. Il lui apporte tout son soutien dans sa recherche et lui assure la protection fonctionnelle qu'elle a demandée. — CNRS 🌍 (@CNRS) April 12, 2023

Borítókép: Florence Bergeaud-Blackler (Kép: Facebook/Florence Bergeaud-Blackler)