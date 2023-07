Kim Dzsong Unhoz hasonlítják Macront újabb tervei miatt

Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, merci pour votre mobilisation exceptionnelle ces dernières nuits. Je sais combien celles-ci ont été difficiles pour vous et vos familles. Vous avez mon soutien. pic.twitter.com/0aKm7EiHcg — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 3, 2023

Amíg Macron a „szervezkedés” és a „gyilkossági kísérletek eszközévé vált” közösségi média korlátozása mellett érvel, más politikusok elítélték a köztársasági elnök felvetését.

„Aggasztó, hogy ide jutottunk” – mondta Marine Tondelier, a Zöldek vezetője.

„Elzárni a közösségi oldalakat? Mint Kínában, Iránban vagy Észak-Koreában? Még ha ez provokáció is, hogy elterelje a figyelmet, kifejezetten rosszul sikerült” – írta Olivier Marleix konzervatív frakcióvezető.

A baloldali Mathilde Panot képviselő pedig egyenesen Kim Dzsong Un, észak-koreai vezetőhöz hasonlította Macront.

De nem csak az ellenzék padsoraiból, hanem a pártján belül is kritizálták az elnököt.

Hiba lenne feladni azt, hogy a demokrácia erősebb, mint az ellene felhozott eszközök

– vélekedett Eric Bothorel képviselő.

A kedélyek megnyugtatása érdekében, Jean-Noel Barrot digitális átmenetért felelős miniszter a France Inter lapnak elmondta, hogy a közösségi hálózatok lekapcsolása „nincs napirenden”.

Azonban, mint arról a France 24, angol nyelvű francia hírportál, Olivier Veran kormányszóvivő nyomán beszámolt, a kormány módosításokat tervez a közösségi oldalakról szóló törvény terén.

Noha Franciaország több olyan ENSZ-határozatot is támogatott, amelyek elítélik a kormányok által végrehajtott internet-korlátozásokat, köztük a 2021-ben elfogadottat, amely ellenzi, hogy „az internet leállítását arra használják, hogy szándékosan és önkényesen megakadályozzák vagy megzavarják az online információkhoz való hozzáférést vagy azok terjesztését”, most mégis több törvényhozó is akár két órán belül arra kötelezte volna a közösségi oldalak üzemeltetőit, hogy „távolítsák el a hatóságok által megjelölt erőszakos tartalmakat” – hívta fel a figyelmet a Politico.