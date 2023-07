Mi lesz Hunter Biden sorsa, miután megtagadták a vádalkuját?

A washingtoni ügyvédi kamara honlapja szerint Hunter Biden továbbra is a szervezet tagja, annak ellenére, hogy a szakmai magatartási szabályok szerint vétségnek számít, ha egy ügyvéd „olyan bűncselekményt követ el, amely negatívan hat a becsületességére, a megbízhatóságára vagy más tekintetben az ügyvédi alkalmasságára” – írja a Fox News amerikai televíziós csatorna.

A kamara szabályzata külön nevesíti az adócsalást, márpedig Biden elnök fiával szemben két ilyen vád is van. Szintén a kamarai regulákba ütközik a kábítószerrel való visszaélés, amit az ifjabbik Biden maga is elismert. A washingtoni kamara szerint az is kötelességszegésnek minősül, ha valaki „azt állítja vagy sugallja, hogy képes helytelenül befolyásolni egy kormányzati szervet vagy tisztségviselőt”. Márpedig egy informátor tanúvallomásában megerősítette, hogy az ifjabb Biden 2017-ben egy kínai üzleti partnerének küldött fenyegető üzenetében azt írta, hogy az apja, Joe Biden mellett ül.

A Fehér Háznak láthatóan egyre kínosabb a Hunter Biden körüli ügy. Szerdán kiadott közleményükben azt írták, hogy az elnök és a first lady „szeretik a fiukat és támogatják az élete újraépítésében”. Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője igyekezett elzárkózni az ügyet érintő kérdésektől, azonban határozott nemmel válaszolt, amikor arról kérdezték, kap-e elnöki kegyelmet az ifjabb Biden.