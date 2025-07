Másodszor sem bírtunk a dánokkal, lemarad az éremről a címvédő magyar válogatott

A magyar női junior kézilabda-válogatott az előző három U19-es Európa-bajnokságot veretlenül nyerte meg, ám idén a legjobb nyolc közé jutás is nagy kihívást jelentett. A középdöntő utolsó fordulójában ugyanis pontot kellett volna szereznie a biztos továbbjutáshoz, de ez a dánok ellen nem jött össze, 25-23-ra kaptak ki a mieink.

Ez pedig azt jelentette, hogy a győztes dánok mögött a házigazda Montenegró, Magyarország és Csehország is két ponttal végzett a csoportban, és a négyesből csak az első két helyezett negyeddöntős szereplése volt biztos, viszont végül Bohus Beáta szövetségi edző csapata is továbbjutott, mert a két legjobb csoportharmadiknak is jutott hely a végjátékban.

Ugyanaz a forgatókönyv: félidei vezetés után kikapott a magyar női junior kézilabda-válogatott

Utóbbi nehéznek ígérkezett, ugyanis csütörtök este ismét a dánokkal nézett farkasszemet válogatottunk. Az előző meccsen sokáig vezettek a magyarok, a szünetben még 12-11 volt az állás a javukra, de a mérkőzés vége a dánoké volt, 25-23-ra nyertek.

A negyeddöntő első félidejében 4-4 után remekeltek a mieink, négy góllal elhúztak, és ezek után végig náluk volt az előny, amely az első játékrész végére két gólra olvadt (12-10). A másodikban egy-kettőre ledolgozták a hátrányukat a dánok, egy 4-0-s sorozattal a vezetést is átvették, én innentől már csak a nyomukban loholtunk.

Az északiak egy ponton öt találattal is vezettek, de szoros lett a hajrá, végül csak egygólos, 20-19-es győzelemmel jutottak a legjobb négy közé, míg a háromszoros címvédő magyarok ezúttal a negyeddöntőig jutottak. Az elődöntőkkel és a helyosztókkal folytatódik az Európa-bajnokság, válogatottunk az 5-8. helyért száll harcba, pénteken 19.30-kor Montenegró ellen kezd.