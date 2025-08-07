rézkorNémetországMúlt-korsírrégészeti feltárásarcheológiakutya

Rézkori temetkezés: kutyafogakkal díszített babahordozók nyomában

A németországi Szász-Anhalt tartományban különleges rézkori temetkezés nyomaira bukkantak: három női sírból kutya- és farkasfogakkal díszített erszények kerültek elő. Ezek mérete és tartalma alapján a kutatók feltételezik, hogy csecsemőhordozóként használták őket.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 08. 07. 14:09
Rézkori tárgyak Fotó: Ahead of the Herd
Díszített erszények a Corded Ware kultúrából

A Szász-Anhalt tartományban végzett ásatások során három, Kr. e. 2900–2350 közötti időszakból származó női sírban különleges leleteket találtak. A sírokban több száz kutya- és farkasfog alkotta mintázatokat tártak fel, amelyeket egykor nagy méretű textil- vagy bőrzsákokra varrtak. Az eredeti anyag mára elpusztult, de a fogak elrendezése alapján lépcsőzetes, tetőcserépszerű díszítés rekonstruálható.

Rézkori település rekonstrukciója
Rézkori település tudományos rekonstrukciója. Fotó: Iltinerant Mission

Oliver Dietrich, a tartományi örökségvédelmi hivatal régésze szerint a kutyafogak beszerzése, majd a díszes erszények elkészítése komoly erőforrást igényelt. Ezért az ilyen tárgyak vélhetően magas társadalmi státuszt jeleztek.

Csecsemőhordozók és társadalmi státusz

A kutatók szerint a hordozók 30 centiméter szélesek és 20 centiméter mélyek voltak. Egyikükben csecsemőcsontokat is találtak, ami arra utal, hogy a hordozók funkciója nem csupán esztétikai volt. A gyermekek valószínűleg a hátukon feküdtek ezekben a „babahordozókban”, amelyeket kutyaszőrrel bélelt, díszített takarók fedhettek. A takarók anyaga ismeretlen, de díszítésük csillogó, fényes lehetett.

                                                                                  A Szász-Anhaltban feltárt egyik rézkori sír.                                                                               Fotó: Szász-Anhalt Tartományi Örökségkezelési és Régészeti Hivatal, Klaus Bentele

A kutyafogak között rókafogak és csontból faragott másolatok is voltak, feltehetően pótlásként, ha az eredeti fogak elvesztek. A női sírokban talált széles szíjakon viselhették a hordozókat.

Kevés, de annál értékesebb temetkezések

A most feltárt tíz Corded Ware-kori női sír közül csak kettőben volt kutyafogas hordozó. Egy harmadik hasonló lelet Nessából, a fő lelőhelytől mindössze 1,7 kilométerre került elő. Ott a hordozó egy újszülött maradványait tartalmazta. 

A kutatók DNS-vizsgálattal igyekeznek majd feltárni, hogy az elhunyt gyermek milyen kapcsolatban állt a mellette nyugvó nővel. 

Dietrich szerint hasonló temetkezések már korábban is előkerültek Szász-Anhalt területéről, ám az ilyen leletek továbbra is ritkák, és különös értéket képviselnek.

Régi halmok és új szokások

A Krauschwitz mellett feltárt sírok a jóval korábbi, Kr. e. 4100 és 3600 közötti Baalberg-kultúrához tartozó sírhalmok közelében helyezkednek el. A neolitikus közösségek még faépítmények alatt temették el halottaikat, ez a szokás azonban a rézkorra már eltűnt. Dietrich szerint minden kultúrának megvoltak a saját társadalmi szabályai. 

A rézkor átmeneti időszak volt az újkőkor és a bronzkor között. Fotó: Buschcraft Buddy

A Corded Ware kultúrában szembetűnő volt a temetkezések nem szerinti elkülönítése. A férfiakat rendszerint jobb oldalukon, a nőket bal oldalukon helyezték nyugalomra. A férfi sírokban harci eszközök – például fejszék – voltak, míg a női sírokban dísztárgyakat és ékszereket találtak. Az elhunytak feje szinte mindig dél felé nézett.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

